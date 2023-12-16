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Gazze ve Kastamonu için hayır panayırı düzenlendi - Son Dakika
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Gazze ve Kastamonu için hayır panayırı düzenlendi

Kocaeli'de Gazze ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım sağlamak amacıyla panayır düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf, gelirlerini Gazze'ye gönderecek.

Gazze ve Kastamonu için hayır panayırı düzenlendi
16.12.2023 - 19:37,  Güncelleme: 19:45
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Gazze ve Kastamonu'da yanan köy için hayır panayırı kurdular

Türkiye'nin dört bir yanından destek için geldiler

Tüm gelirlerini Gazze'ye gönderecekler

KOCAELİ - Kocaeli'de Gazze, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve Kastamonu'da yanan köy sakinlerine maddi yardım sağlamak için panayır düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf, kar amacı gütmediklerini söyleyerek tüm vatandaşları destek için panayıra davet etti.

Kocaeli Kastamonu Dernekler Federasyonu; Gazze, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve Kastamonu'da yanan köy sakinlerine maddi yardım sağlamak için Darıca'da panayır açtı. Türkiye'nin dört bir yanında gelen esnaf, kıyafetten yiyeceğe, yöresel ürünlerden hediyelik eşyaya kadar birçok ürünün satışına bugün başladı. 15 Ocak'a kadar açık olacak olan panayırda yüzde 20-50 oranında indirim yapıldı. İhtiyaç sahibi 60 çocuk da baştan aşağıya ücretsiz olarak giydirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Musa Tunoğlu, panayırın açılışını yaparak tüm vatandaşları alışverişe davet etti.

"3 amaç için çadırımızı açtık"

Yardım çadırını 3 amaçla açtıklarını söyleyen Kocaeli Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Musa Tunoğlu, "İhtiyaç sahibi olan 50-60 çocuğumuza ücretsiz baştan aşağıya giydireceğiz. 30 öğrencimize burs sağlanacak. Diğer konu ise 'Gazze için ne yapabiliriz' diye düşündük. Buranın gelirini masraflar çıktıktan sonra Gazze'ye göndereceğiz. Bu 3 amaç sebebiyle çadırımızı kurduk. Burada alışveriş eden halkımız hem ucuza ürün alacak hem de Gazze'ye destek olacak. Burada çocuk, kadın, erkek giyim, ayakkabı tüm giyim eşyaları var. Buranın masrafları çıktıktan sonra ne gelir elde edersek onu Gazze'ye göndereceğiz. Hedefimiz 500 bin gibi bir rakam. Çadırımızın açılışını bugün yapıyoruz, vatandaşlar 15 Ocak'a kadar alışveriş yapılabilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz. Sadece burada giyim yok. Türkiye'nin her yerinden gelen organik, yöresel ürünler de var" diye konuştu.

"Güzel sosyal sorumluluk projesi olmuş"

Çadıra destek için gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Burası hayır çarşısı gibi olmuş. Sosyal sorumluluk projesinin güzel bir etkinlik alanındayız. Hem Gazze'ye yardım, hem Darıca'da yaşayan ihtiyaç sahibi Kastamonulu öğrencilerin eğitim faaliyetlerine destek olunması, hem de Kastamonu'da yanan köye katkı sunulması için ince düşünülmüş bir proje. Dernek başkanımıza ve federasyon başkanımıza böyle farkındalık oluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz de böyle hayırlı işlerin içerisinde olmaya Darıca Belediyesi olarak her zaman gayret etmişizdir" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar piyasaya göre yüzde 50, yüzde 20 gibi indirimler var"

Alışveriş yapmaya gelen Deniz Ünal, "Kocaeli Kastamonu Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bu organizasyon Darıca'ya güzel bir katkı sağladı. Satılan ürünlerden yapılan kar Gazze'ye bağışlanacak. Bundan dolayı buradayız, alışverişlerimizi yapıyoruz. Fiyatlar piyasaya göre yüzde 50, yüzde 20 gibi indirimler var" ifadelerini kullandı.

"Karlarımızı Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz"

Esnaf Sabri Eser ise, "Esnaflar olarak Gazze'deki kardeşlerimize yardım edeceğiz. Organizasyoncu arkadaşlarımızla beraber güç birliği yaparak satış yapacağız. Bütün Marmara Bölgesi'ni buraya davet ediyorum. Elimizden geldiği kadar karlarımızı Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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