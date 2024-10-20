Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Ormanlarımızı Koruma Bilinci Önemli

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Bu ülkemizi, cennet vatanımızı ormanıyla, deniziyle, nehirleriyle ve her şeyiyle korumamız gerekiyor"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde düzenlenen Orman Temizliği Etkinliği'ne katıldı. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Milli Sporcu Atakan Arslan, Milli Okçu Mete Gazoz ve Astronot Tuva Cihangir Atasever ile bir araya gelen Bakan Bak, "Bu ülkemizi, cennet vatanımızı ormanıyla, deniziyle, nehirleriyle ve her şeyiyle korumamız gerekiyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iş birliğinde, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Orman Temizliği Etkinliği düzenlendi. Gençlerin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve sürdürülebilir çevre bilincini yaymak amacıyla düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da İstanbul Belgrad Ormanı Kurtkemeri Mesire Alanı'ndan katıldı. Etkinlikte Bakan Bak'a 'Avatar' lakaplı Şampiyon ve Milli Sporcu Atakan Arslan, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever de eşlik etti. Öte yandan İstanbul'daki üniversitelerde okuyan öğrenciler, üniversite öğrenci toplulukları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, gençler, çocuklar ve aileler de çevre temizliği etkinliğinde yer aldı.

"Denizlerimiz benim gözlerim gibi mavi olsun, ormanlar yemyeşil olsun, bu güzel vatanda hep beraber bilinçli ve güçlü bir şekilde yaşamaya devam edelim"

Etkinlikte açıklama yapan Bakan Bak, "Ormanlar için el ele kampanyasını yürütüyoruz. 81 ilde 11.00'de başladık, tüm gençlerimizle beraber bu faaliyete katılıyoruz. Ormanlar gerçekten ülkenin akciğerleri ve bunların korunması gerekiyor, sayısının artırılması ve orman varlığının genişletilerek büyütülmesi gerekiyor. Biz de bugün gençlerle beraber farkındalık oluşturmak istedik. Bu güzel etkinliğin sonucunda onlara bu bilinci aşıladık. Herkesi davet ediyoruz. Bu ülkemizi, cennet vatanımızı ormanıyla, deniziyle, nehirleriyle ve her şeyiyle korumamız gerekiyor. Vatan savunması da buradan başlıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir mottosu var, 'Ormanları korumak vatan savunmasının bir parçasıdır'. Dolayısıyla önemli. Orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz, bu noktada yaşadığımız tecrübeler var. Bunları önemli olan önlemek, önleyici olmak. Orman yangını çıkmasını engellemek. Yüzde 89'u insan hatasından meydana geliyor ve bu bilinci yaratmak gerekiyor. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Piknik ateşini söndürüp gitmesi gerekiyor, çevreyi temiz tutması gerekiyor. Bu bilinci oluşturmak için hep beraber 81 ilde bu faaliyeti gerçekleştirdik ve bunları değişik periyotlarla yapacağız. Bu bilinci ifade ediyoruz. Denizlerimiz benim gözlerim gibi mavi olsun, ormanlar yemyeşil olsun, bu güzel vatanda hep beraber bilinçli ve güçlü bir şekilde yaşamaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

"Sadece spor olarak değil yaşantımızla da aynı zamanda örnek oluyoruz"

Milli Sporcu Atakan Arslan farkındalık için burada olduğunu belirterek, "Sporcu olarak gençlerimize örnek oluyoruz, sadece spor olarak değil yaşantımızla da aynı zamanda örnek oluyoruz. Bugün ormanlarımızı temizliyoruz, ormanlar için el ele verdik. Hep beraber temizliyoruz, umarım tüm gençlerimizde bu bilinç oluşur ve devam eder" şeklinde konuştu.

"Çevremizi korumamız gerektiğini örnek bir şekilde aktarmamız gerekiyor"

Milli Okçu Mete Gazoz, "Bakanımızın da söylediği gibi bu etkinlikleri sahillerimize de genişleteceğiz. Çevre bilincini ve çevremizi korumamız gerektiğini örnek bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Bu konuda Bakanımıza bize böyle bir şans verdiği için çok mutluyum burada olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

"Amacımız yeryüzünde de karşılaştığımız dünyayı biraz daha güzelleştirmek"

Astronot Tuva Cihangir Atasever ise, "Gerçekleştirdiğimiz yörünge altı uçuşumuzda atmosferin dışına çıkıp dünyamıza baktığımızda çok güzel görünüyordu. Bugün burada amacımız da yeryüzünde de karşılaştığımız dünyayı biraz daha güzelleştirmek. Gelecek nesillere hem bu bilinci aşılamak hem de onların daha güzel bir bilince sahip olmasını sağlamak. Dolayısıyla burada olmamızda emeği geçen herkese teşekkür etmekten başka söyleyecek fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.