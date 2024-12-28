Gökçeada'ya Feribot Seferleri İptal

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Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle 3 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, 26-27 Aralık'ta iptal edildi. Bugün de Gökçeada-Kabatepe hattında feribot seferleri yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada hattında bugün tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda, Gökçeada'dan saat 07: 00, 11: 00, 17: 00, Kabatepe'den saat 05: 00, 09: 00, 15: 00 ve 19: 00, Geyikli-Bozcaada'da hattında ise, Bozcaada'dan saat 07: 00, 10: 00, 14: 00 ve 18: 00, Geyikli'den ise saat 08: 00, 11: 00, 15: 00 ve 19: 00 seferleri olumsuz hava şartlarından nedeniyle iptal edildi.