Güney Kafkasya İşbirliği Toplantısı İstanbul’da - Son Dakika
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Güney Kafkasya İşbirliği Toplantısı İstanbul’da

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Toplantısı’nı açtı.

18.10.2024 12:54
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Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı başladı

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısının açılış konuşmasında,

"Yakın coğrafyamızda yaşadığımız çalkantılı süreçler, savaşlar, Ortadoğu'da İsrail'in yarattığı insani felaket ve zulüm sarmalı bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantının açılışında bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında, "Bugün, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın temini ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacına matuf bir istişare zemini olan 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü toplantısı için bir araya gelmiş durumdayız. Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Dışişleri bakanlarına ve heyetlerine İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Kısaca 3+3 Platformu olarak tanımladığımız bu mekanizmanın oluşturulması fikri, 2. Karabağ Savaşı'nda ateşkesi sağlayan 9 Kasım 2020 tarihli 3'lü bildirisinin imzalanmasını izleyen haftalarda ortaya çıktı. Temel hedefi Güney Kafkasya'yı yakından ilgilendiren tüm konuların ele alınacağı bir zemine duyulan ihtiyaca cevap vermektedir. Platformun adının 3+3 olmasına rağmen salonda maalesef bir katılımcımız eksik. Yakın komşumuz ve dostumuz Gürcistan'ın yerinin baki olduğunu ve arzu ettiği zaman bu platforma dahil olabileceğini sizlerin önünde bir kez daha ifade etmek isterim. Yakın coğrafyamızda yaşadığımız çalkantılı süreçler, savaşlar, Ortadoğu'da İsrail'in yarattığı insani felaket ve zulüm sarmalı bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Güney Kafkasya'ya bakışımızın temelinde de bölgesel sahiplenme anlayışımız bulunmakta. Bölgesel sorunları en iyi, o bölgenin devletlerinin bildiğine ve onların çözebileceğine inanıyoruz. Nitekim bu vizyonumuzun tezahürü olarak toplantımızın ana neticelerine dair bir ortak bildiriyi de görüşmelerimizin sonunda kabul etmeyi öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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