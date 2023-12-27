HAK-İş'ten engelli işçilerin uzaktan çalışması için eğitim programı

ANKARA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından engelli çalışanların uzaktan çalışmasını kolaylaştıracak ve çalışma becerilerini arttırmak amacıyla Engelli İşçilerin Uzaktan Çalışma Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı düzenledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, Avrupa Birliği 'Erasmus+' Programı çerçevesinde 'Uzakta Çalışanlar için Avrupa Dijital Beceri Merkezi (Remote Net) Projesi' kapsamında 'Engelli İşçilerin Uzaktan Çalışma Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim Programı' gerçekleştirdi. Projeyle pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan çalışma sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi ve bunun engelli çalışanlarının da adapte olacağı, dijital becerilerin geliştirilmesi, psikolojik ve sosyal sorunların giderilmesi hedeflendi.

Program çerçevesinde bir açılış konuşması yapan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, oluşan salgınlar ve kuraklıklardan ötürü savunmasız insanların olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Dezavantajlı gruplarda yer alan engelli bireylerin de ise bu olumsuz gelişmelerden çok daha ağır bir şekilde etkilendiğine vurgu yapan Değirmenci, "HAK-İŞ olarak, böylesi bir dönemde kadınlar ve engelliler başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve kucaklayan projeleri, bir bir hayata geçirerek, dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkilerini en aza indirmek için, gayret sarf ediyoruz. Yüz binlerce çalışanın yanı sıra özellikle kadınlarımızın, engellilerimizin, mağduriyet yaşayanların bir sığınağı konumuna gelen HAK-İŞ, bugüne kadar birçok projeyi de hayata geçirmiştir. Bu programımız da, HAK-İŞ'in bu anlayışının bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Değirmenci, Pandemi nedeniyle çalışma koşullarında da köklü değişimlerin yaşandığını ve bunun sonucunda uzaktan çalışma anlayışının yaygınlaştığını dile getirdi. Uzaktan çalışma anlayışının, birçok meslek dalında halen devam ettiğini ifade eden Değirmenci, uzaktan çalışma modelinin, çalışanlar ve işverenler açısından zaman kaybı, işyerine ulaşım gibi birçok sorunu çözüme kavuşturduğunu dile getirdi.

"Engellilerimizin, uzaktan çalışma modeliyle iş hayatında yer almasından mutluluk duyuyoruz"

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çalışanların haricinde, engelli çalışanların da uzaktan çalışma modeliyle, çalışma hayatı içerisinde daha fazla yer aldığı açıklayan Değirmenci, "Engel durumuna rağmen eğitimini tamamlamış, kendini geliştirmiş birçok engelli bireyin, işyerine fiziksel olarak ulaşma zorluğundan dolayı maalesef eve tıkanıp kaldığını, bilgi ve birikimini çalışma hayatında kullanamadığını görüyorduk. Evde uzaktan çalışma modeliyle birlikte birçok engelli birey, istihdama katılmakta, hayatını devam ettirebileceği bir gelir elde etmekte, işyeri ortamının engelliler için getirdiği; beslenme, tuvalet ihtiyacı, işyerine ulaşım gibi sorunlardan kurtulduğunu görmekteyiz. Engellilerimizin, uzaktan çalışma modeliyle daha fazla iş hayatında yer aldığını görmekten elbette büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Uzaktan çalışanlar, işyerindeki diğer çalışanlarla aynı haklara sahip olamadığını görüyoruz"

Değirmenci, uzaktan çalışma modelinin, engelli çalışanlar açısından birçok sorunu da beraberinde getirdiğini de sözlerine ekleyerek, "Projemizde de bahsedildiği üzere, emekçiler, uzaktan çalışma nedeniyle, stres, sosyal izolasyon, zamanı doğru yönetememe, bozulan iş-yaşam dengesi gibi psiko-sosyal sorunlarla baş etmek durumda kalmaktadır. Uzaktan çalışma modeli, işyerinden ve mevcut mesai algısından bağımsız çalışma imkanı sunsa da, uzaktan çalışanların, işyerindeki diğer çalışanlarla aynı haklara bazı işyerlerinde sahip olamadığını görüyoruz. Kıdem tazminatı, iş güvencesi, senelik izin, fazla mesai gibi imkanlardan, uzaktan çalışan kişilerin, kimi işyerlerinde mahrum bırakıldığına tanıklık ediyoruz. Bu nedenle uzaktan çalışanların bu haklardan mahrum kalmaması için bir mücadele verilmesi gerektiği de açıktır. Uzaktan çalışma modeliyle ilgili olarak, ilgili mevzuat ve kanunların düzenlenmesi için HAK-İŞ olarak, görüştüğümüz ilgili devlet kurumu yetkililerine görüşlerimizi ifade ederek, gerekli tedbirleri almaları için girişimlerimizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.