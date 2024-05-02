HAKSEN Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı - Son Dakika
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HAKSEN Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı

HAKSEN Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, Filistin'de yaşanan saldırıları kınayarak, İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasını ve tüm dünyanın bu sürece müdahale etmesini istediklerini belirtti.

02.05.2024 00:30
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HAKSEN Taksim'e çelenk bıraktı

-HAKSEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi: "Filistin'li kardeşlerimizin de yanındayız"

İSTANBUL - HAKSEN 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. HAKSEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi," Filistin'de Gazze'de İsrail tarafından adete soykırım yapılıyor. Biz insan haklarından yana bir sendikasıyız. Dolayısıyla Filistin'de İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasını, tüm dünyanın seyirci olmaktan çıkıp bu sürece müdahale etmesini istiyoruz. Filistin'li kardeşlerimizin de yanındayız" dedi.

HAKSEN Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim meydanına geldi. Vuvuzela çalan grup Atatürk anıtı önüne çelenk bıraktı.

HAKSEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi, "47 yıl önce bu meydan da hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Özellikle kamuda koruma ve güvenlik görevlileri var.Onların ricasıyla onların kıyafetiyle bu açıklamayı yapıyorum. Koruma ve güvenlik görevlilerine yıpranma hakkı verilerek yaptıkları hizmete karşı emeklerinin de hakkı verilmelidir. Şuanda Filistin'de Gazze'de İsrail tarafından adete soykırım yapılıyor. Biz her zaman olduğu gibi mazlumdan yanayız. Biz insan haklarından yana bir sendikasıyız. Dolayısıyla Filistin'de İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasını, tüm dünyanın seyirci olmaktan çıkıp bu sürece müdahale etmesini istiyoruz. Filistin'li kardeşlerimizin de yanındayız. Gazze'deki emekçi kardeşlerimizi de anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

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