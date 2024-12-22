Hasan Erim, 37 Yıllık Mesleğini Çocuklarına Devrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hasan Erim, 37 Yıllık Mesleğini Çocuklarına Devrediyor

Geniş Video İzle

37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Erim, mesleğini çocuklarına devretmeye hazırlanıyor.

22.12.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

37 yıldır sürdürdüğü mesleğini devretmeye hazırlanıyor

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Hasan Erim, 37 yıldır sürdürdüğü mesleğini, şimdilerde çocuklarına devretmeye hazırlanıyor.

Şarkışla ilçesinde gençliğinde boyacı olarak çalıştığı yıllarda iş bitince müşterilerinin ayakkabılarını da boyamak için alan Hasan Erim, ayakkabı boyalarının kokusundan etkilenerek ayakkabı tamirciliği yapmaya karar verdi. Babasının da desteğiyle ayakkabı tamirciliğine başlayan Erim, 37 yıldır mesleğini sürdürüyor. Hayatını adadığı bu meslekte yıllardır hiçbir zorluk yaşamadığını ifade eden usta, sadece bir yıl boyunca küçük sıkıntılar çektiğini, ancak kısa sürede her şeyin düzeldiğini belirtti. "Benden sonra çocuğum bu işi devam ettirecek" diyerek mesleğini bir sonraki kuşağa devretmeye hazırlandığını dile getirdi.

"Babam bir dükkan aldı ve bu mesleği yap dedi"

Her türlü ayakkabı tamiri yaptığını belirten Erim, "1987 yılından itibaren bu mesleği yapıyorum. Adana'da 5 yıl çalıştım daha sonra buraya geldim. Ben boyacılık yapıyordum. Bazen de müşterilerimin ayakkabılarını boyamak için yanıma alıyordum. Yaparken boyarken o uğraş ve koku hoşuma gitti. Tamire ve üretmeye merakım vardı. O zaman düşündüm dedim ki ben bu mesleği yapayım. Babam da bir dükkan aldı ve tamam bu mesleği yap dedi. Bir süre sonra dükkanı açtık. Mes, çanta, ayakkabı, valiz tamiri yapmaya ve boya malzemeleri satarak çalışmaya başladım. Her türlü ayakkabıyı tamir ederim. Yenisini de yaparım. Benden sonra çocuğum devam ettirecek. Meslekte bu zamana kadar hiçbir zorluğum olmadı ama bir sene sıkıntı çektim. Sonrasında yine her şey düzeldi" şeklinde konuştu.

Hasan Erim, 37 Yıllık Mesleğini Çocuklarına Devrediyor
Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Genel Hasan Erim, 37 Yıllık Mesleğini Çocuklarına Devrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:10:33. #1.13#
SON DAKİKA: Hasan Erim, 37 Yıllık Mesleğini Çocuklarına Devrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.