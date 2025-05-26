Hasköy'de Yağmura Rağmen Piknik Coşkusu - Son Dakika
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Hasköy'de Yağmura Rağmen Piknik Coşkusu

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26.05.2025 10:28
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Hasköy\'de Yağmura Rağmen Piknik Coşkusu
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Hasköy Geleneksel Piknik Şöleni, sağanak yağışa rağmen renkli görüntülerle devam etti.

Hasköy'de yarım asırlık gelenek: Mangalları şemsiye ile korudular

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır düzenlenen geleneksel piknik şöleni bu yıl da sağanak yağışa rağmen renkli görüntülere sahne oldu.

Kırsal kesimdeki mahalle sakinlerinin yarım asırdır sürdürdüğü "Hasköy Geleneksel Piknik Şöleni", yağmura rağmen coşkuyla yapıldı. Trakya kültürünün yaşatıldığı etkinlikte katılımcılar mangallarını yaktı, yöresel oyunlar oynandı. Aniden bastıran sağanak yağış ise eğlenceyi durdurmaya yetmedi. Vatandaşlar, pişmekte olan etleri büyük plaj şemsiyeleriyle koruyarak pikniğe devam etti. Piknik alanı drone ile havadan görüntülendi.

Piknikle büyüyen bir gelenek

Şölenin her yıl artan bir katılımla sürdürüldüğünü belirten Hasköy Mahalle Muhtarı Erol Çelebi, organizasyonun sadece bir piknik olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve dayanışma örneği olduğunu söyledi.

Muhtar Erol Çelebi yaptığı açıklamada, "Uzun senelerdir bu piknik alanımızda piknik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada en az 4-5 insan var. Herkes burada mangalını yakıyor, eğlencesini yaşıyor. Bu etkinliği her yıl düzenlemeye devam ediyoruz. 40 - 50 yıldır bu geleneğimiz devam ediyor. Her yıl burada düzenlemeye devam ediyoruz. Akraba, eş, dost burada kaynaşıyoruz. Yoğunluk her yıl artıyor" dedi.

" İstanbul'dan Urfa'ya kadar bizimleler"

Geleneksel pikniğe katılımın Türkiye'nin dört bir yanından olduğunu dile getiren Muhtar Çelebi, "İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Ankara ve Bursa'dan gelen insanlarımız var. Bizim Şanlıurfa, Kars'tan, Ankara'dan damatlarımız da var. Onlar da her yıl düzenli olarak bu etkinliğe gelirler. Artık onlar da bizim köylümüz. Biz öyle kabul ediyoruz, öyle görüyoruz. Pandemi döneminde bir ara verdik ama kırsal kesimler olarak pandemiyi çabuk atlattık. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

Şenlik yağmura inat sürecek

Yıllardır aynı tarihte yapılan piknik şenliğinin, hava koşullarına rağmen iptal edilmemesi ise geleneklere olan bağlılığı bir kez daha ortaya koydu. Hasköylüler, bu geleneği gelecek kuşaklara da aktarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hasköy'de Yağmura Rağmen Piknik Coşkusu - Son Dakika

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