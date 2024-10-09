Hatay'da 6 Lezzet Coğrafi İşaret ile Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hatay'da 6 Lezzet Coğrafi İşaret ile Tescillendi

Geniş Video İzle

Hatay'da yapılan çalışmalar sonucunda, yöreye özgü 6 lezzet Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi İşaret ile tescillendi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tescil edilen ürünlerin sayısının önümüzdeki yıllarda artacağını belirtti.

09.10.2024 08:59  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gastronomi şehri Hatay'da 6 lezzet tescillendi

HATAY - Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan gastronomi şehri Hatay'da yapılan çalışmalarla birlikte yöreye özgü lezzetler olan 6 ürün, Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi İşaret verilerek tescillendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam diyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atılmaya devam ediyor. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan; Antakya Simidi, Belen Tava, Antakya Külçesi, Hatay Zahter Salatası, Hatay Tel Kadayıfı ve Hatay Tandır Kahkesi Türk Patent Ensitüsi tarafından tescillenerek Coğrafi İşaret verildi. Tescillenen coğrafi işaretler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

"Önümüzdeki yıl bu zamanlar da coğrafi işaretler ürün sayımızda 124'e çıkacaktır"

Tescil bekleyen ve başvurusu yapılanlarla birlikte coğrafi işaretli ürün sayısını 124'e çıkarmayı planladıklarını belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Mevcut 25 olan Coğrafi İşaret sayımızı, yaptığımız çalışmalarla 37 coğrafi işarete bugün itibariyle çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen tüm başvurularımız ve süreçlerini tamamladığımız sayıyla birlikte önümüzdeki yıl bu zamanlar da coğrafi işaretler ürün sayımızda 124'e çıkacaktır. Değerli basın mensupları ve kıymetli davetliler, sanıyorum bu sayıyla beraber biz Hatay olarak Türkiye'de zirveye oturmuş olacağız. Antakya Simidi, Belen Tava, Antakya Külçesi, Hatay Zahter Salatası, Hatay Tel Kadayıf ve Hatay Tandır Kahkesi'nin 6 yeni coğrafi işaretimizin ilimize, insanımıza ve Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Bu yıkılmış şehirde kültürel faaliyetlerin ayağa kaldırılmasının mücadelesini veriyoruz"

Hatay'ın gastronomisinin kendi kadar eski bir tarihe dayandığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Hatay gastronomisi 600 üzerinde çeşidi olan bir yöreden bahsediyoruz. 6 Şubat depreminden sonra yıkılmış bir şehirde ve dünya tarihinde böyle bir yıkılmış şehir görülmemiştir. Bu yıkılmış bir şehri bir yandan ayağa kaldırırken bir yandan da kültürel faaliyetlerini ayağa kaldırılmasının mücadelesini veriyoruz. Bunu şehrimizin geleceği, tarihi ve kültürünün yanı sıra esnaflarımız için de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hatay'ımız 2023 ile 2024 yılında Türk Patent ve Marka Tescil Kurumuna göre Türkiye'de 1'inci olmuştur"

Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, "Göreve başladığımızda 25 coğrafi işaretimiz vardı. Bugün itibariyle coğrafi işaret sayımız 37'e çıkmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 87 başvurumuz var. Bu başvurularla birlikte Hatay'ımız 2023 ile 2024 yılında Türk Patent ve Marka Tescil Kurumuna göre Türkiye'de 1'inci olmuştur. Buradaki amacımız Hatay'ımızın yöresel ve simgesel ürünlerini tüm Türkiye'ye ve Dünyaya tanıtmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türk Patent Enstitüsü, Mustafa Masatlı, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Hatay'da 6 Lezzet Coğrafi İşaret ile Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
14:30 Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye’deki en yakışıklı futbolcuyu seçti Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti
14:24 Ünlü müzik yapımcısı Diddy’nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı Ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
14:13 Kredi kartlarında korkutan rakam 1 yılda yüzde 39 arttı Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı
14:01 Bir annenin en zor anı Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti Bir annenin en zor anı! Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti
14:01 Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı
13:58 Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 09:55:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da 6 Lezzet Coğrafi İşaret ile Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.