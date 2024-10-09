Hatay'da 6 Lezzet Coğrafi İşaret ile Tescillendi

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Gastronomi şehri Hatay'da 6 lezzet tescillendi

HATAY - Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan gastronomi şehri Hatay'da yapılan çalışmalarla birlikte yöreye özgü lezzetler olan 6 ürün, Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi İşaret verilerek tescillendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya devam diyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atılmaya devam ediyor. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan; Antakya Simidi, Belen Tava, Antakya Külçesi, Hatay Zahter Salatası, Hatay Tel Kadayıfı ve Hatay Tandır Kahkesi Türk Patent Ensitüsi tarafından tescillenerek Coğrafi İşaret verildi. Tescillenen coğrafi işaretler, Antakya ilçesi Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

"Önümüzdeki yıl bu zamanlar da coğrafi işaretler ürün sayımızda 124'e çıkacaktır"

Tescil bekleyen ve başvurusu yapılanlarla birlikte coğrafi işaretli ürün sayısını 124'e çıkarmayı planladıklarını belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Mevcut 25 olan Coğrafi İşaret sayımızı, yaptığımız çalışmalarla 37 coğrafi işarete bugün itibariyle çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen tüm başvurularımız ve süreçlerini tamamladığımız sayıyla birlikte önümüzdeki yıl bu zamanlar da coğrafi işaretler ürün sayımızda 124'e çıkacaktır. Değerli basın mensupları ve kıymetli davetliler, sanıyorum bu sayıyla beraber biz Hatay olarak Türkiye'de zirveye oturmuş olacağız. Antakya Simidi, Belen Tava, Antakya Külçesi, Hatay Zahter Salatası, Hatay Tel Kadayıf ve Hatay Tandır Kahkesi'nin 6 yeni coğrafi işaretimizin ilimize, insanımıza ve Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Bu yıkılmış şehirde kültürel faaliyetlerin ayağa kaldırılmasının mücadelesini veriyoruz"

Hatay'ın gastronomisinin kendi kadar eski bir tarihe dayandığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Hatay gastronomisi 600 üzerinde çeşidi olan bir yöreden bahsediyoruz. 6 Şubat depreminden sonra yıkılmış bir şehirde ve dünya tarihinde böyle bir yıkılmış şehir görülmemiştir. Bu yıkılmış bir şehri bir yandan ayağa kaldırırken bir yandan da kültürel faaliyetlerini ayağa kaldırılmasının mücadelesini veriyoruz. Bunu şehrimizin geleceği, tarihi ve kültürünün yanı sıra esnaflarımız için de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hatay'ımız 2023 ile 2024 yılında Türk Patent ve Marka Tescil Kurumuna göre Türkiye'de 1'inci olmuştur"

Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, "Göreve başladığımızda 25 coğrafi işaretimiz vardı. Bugün itibariyle coğrafi işaret sayımız 37'e çıkmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 87 başvurumuz var. Bu başvurularla birlikte Hatay'ımız 2023 ile 2024 yılında Türk Patent ve Marka Tescil Kurumuna göre Türkiye'de 1'inci olmuştur. Buradaki amacımız Hatay'ımızın yöresel ve simgesel ürünlerini tüm Türkiye'ye ve Dünyaya tanıtmaktır" ifadelerini kullandı.