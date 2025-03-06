Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı

Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı Şehit kardeşi Ali Eskiocak: "Şehitlik belgesini almamızla birlikte içimizde buruk bir sevinç var"HATAY – Muş'ta vatani görevini yaptığı esnada 1986 yılında hayatını kaybeden Hataylı Piyade Er Ahmet...

06.03.2025 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı

Şehit kardeşi Ali Eskiocak: "Şehitlik belgesini almamızla birlikte içimizde buruk bir sevinç var"

HATAY – Muş'ta vatani görevini yaptığı esnada 1986 yılında hayatını kaybeden Hataylı Piyade Er Ahmet Eskiocak, ailesinin başlattığı hukuk mücadelesi sonrası 38 yıl sonra şehit sayıldı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Piyade Er Ahmet Eskiocak, 1986 yılında vatani görevi için acemi birliğini Balıkesir'de yaptıktan sonra usta birliği için Muş'a gitti. Eskiocak, Muş'ta 2 ay görev yaptıktan sonra 10 Kasım 1986 yılında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmesinin ardından şehit sayılmayan Piyade Er Eskiocak'in ailesi 2020 yılında durumu yargıya taşıyarak şehadet belgesi alabilmek için hukuki süreci başlattı. Yıllardır şehit olarak sayılmayan Piyade Er Eskiocak, 4 yıl süren hukuki sürecin ardından mahkeme kararıyla şehit olarak sayıldı. Ağabeyinin şehit sayılmasıyla birlikte buruk sevinç yaşadıklarını ifade eden Ali Eskiocak, yetkililerden ağabeyinin mezarının şehit mezarı olarak düzenlenmesini istedi. Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcisi Abdullah Dağ da aileyi ziyaret ederek buruk sevince ortak oldu.

"Şehitlik belgesini almamızla birlikte içimizde buruk bir sevinç var"

Ağabeyinin mezarının şehit mezarı olarak düzenlenmesini isteyen Ali Eskiocak, içlerinde buruk sevinç olduğunu ifade ederek "Ağabeyim yıllardan beri restoranda çalışıyordu. Ağabeyim askere gidince ben o zamanlar küçüktüm. 1986 yılında askere gitti, acemi birliğinden sonra usta birliğine geçtikten 2 ay sonra vefat etti. Biz çok küçükken vefat ettiği için tanıyamadık. 10 Kasım 1986 yılında 20 yaşındayken vefat etti. Küçük olduğumuz için pek fazla bir şey bilmiyorduk. O zamanlar şehit olarak kabul edilmiyordu, şehitlik belgesi yoktu. Belirli bir zamandan sonra şehit olarak kabul edildi. Ağabeyim 6 aydır şehit olarak kabul edildi. Ağabeyimin şehit sayılması için 4 yıl hukuki süreç sürdü. Ağabeyimin mezarının şehit mezarı olarak düzenlenmesini olmasını istiyoruz. Ağabeyim askerliğini acemi birliğini Balıkesir'de yaptı. Usta birliğini ise Muş ilinde yaptı. Muş'ta 2 yıl askerlik yaptıktan sonra rahatsızlandı ve vefat etti. Ağabeyimi çok özlüyorum. Şehitlik belgesini almamızla birlikte içimizde buruk bir sevinç var" dedi.

"Oğlumu çok özlüyorum"

38 yıl sonra şehit sayılan oğlunun mezarına her cuma günü ziyarete giden anne Latife Eskiocak ise, "Oğlumu çok özlüyorum. Oğlum çok akıllı ve beyefendi biriydi, kimseye zararı yoktu. Bu mahallede herkes severdi. İçimizde bir burukluk var. Oğlum sanki dün ölmüş gibi hissediyorum. Oğlum nişan takmamıştı. Askerliğini yaptıktan sonra nişanlanmayı düşünüyordu. Oğlumun mezarına her cuma gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Piyade, Hatay, Hukuk, Genel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Genel Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı - Son Dakika


22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:33:40. #7.12#
SON DAKİKA: Hataylı asker, 4 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 38 yıl sonra şehit sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.