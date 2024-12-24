Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot için Helallik Alındı - Son Dakika
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Genel

Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot için Helallik Alındı

Muğla'da düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül için Kocaeli'de helallik alındı.

24.12.2024 23:02
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot için evinin önünde helallik alındı

KOCAELİ - Muğla'da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül için Kocaeli'deki evinin önünde helallik alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Muğla'da meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış yaptığı esnada Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarparak düştü. Kazada, Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun ile sağlık memuru Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

Antalya'da dün düzenlenen törenin ardından emekli Albay Tamer Gönül'ün cenazesi memleketi Kocaeli'ne gönderildi. Yuvam Akarca Mahallesi Flamingo Sokak'taki oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatıldı. Tamer Gönül'ün eşi Büşra Gönül tabutu başında dua ederken güçlükle ayakta durabildi. Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Fevziye Cami'ye götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot için Helallik Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot için Helallik Alındı - Son Dakika
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