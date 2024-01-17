Hırvatistan ve UNİCEF tarafından yaptırılan okulun açılışı yapıldı

ADIYAMAN - Deprem bölgesi Adıyaman'da, Hırvatistan'ın katkılarıyla UNİCEF tarafından yaptırılan Adıyaman Ticaret ve Meslek Teknik Anadolu Lisesinin ek yerleşkesinin açılışı, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman tarafından yapıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren UNİCEF Gaziantep Saha Ofisi Yöneticisi Flippo Matzerelli, "Milli Eğitim Bakanlığının etkilenen illerde eğitimin yeniden başlatılması için hem ulusal hem de il düzeyinde yorulmak bilmeden yürüttüğü çalışmalara takdirlerimi sunmak isterim. Milli Eğitim Bakanlığının uzun bir süredir otağı olan UNİCEF, etkilenen bütün illerde bu çabaları desteklemiştir. UNİCEF özellikle Adıyaman'da, diğer çalışmaların yanı sıra çadırlarda 115 eğitim alanı tahsis etmiş 176 okulda küçük ölçekli onarımları desteklemiş 2 konteyner okul kurmuş ve binlerce kırtasiye malzemesi dağıtmış ve 2 bin 900 öğretmenin eğitimini desteklemiştir" dedi.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır, emeği geçen herkese teşekkür ederek açılışı yapılan ek yerleşkenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman konuşmasında, "Hırvatistan hükumeti bu anma ve imar döneminde Türkiye'deki dostlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Başta yaşantıları kesintiye uğrayan çocuklar olmak üzere Türkiye halkına olan bağlılığımız güçlü bir şekilde devam etmektedir. Ortak çabanın bir sonucu olarak inşa edilen 3 prefabrik okul alt yapının inşasından çok daha fazlasını simgelemektedir. Daha parlak bir geleceğin temellerinin atılmasını temsil etmekte ve bölgedeki çocuklara yönelik gelecek imkanlarını iyileştirmektedir. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun bu girişimdeki önemli rolünün altını çizmek isterim. Uzmanlıkları ve özverileri sayesinde katkılarımız en ihtiyaç sahibi kişilere etkili bir şekilde ulaşmakta ve fayda sağlamaktadır. Bu önemli yıl dönüm yaklaşırken iyimserlikle dolu bir geleceği de kucaklıyoruz. ve bugün arkamızdaki okulun açılışı bunun kesin bir ifadesi niteliğindedir. Birlikte devam eden işbirliğimiz ve ortak kararlılığımızla Adıyaman ve civar bölgelerdeki çocukların zorluklar karşısında daha güçlü ve dirençli olmaları için gerekli kaynakları ve desteklere sahip olmalarını sağlamak üzere çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol ise "Dayanışmanın ve kardeşliğin çok güzel örneklerinden birini temsil eden bu güzel tesisin Hırvatistan'dan dostlarımız tarafından onların katkılarıyla UNİCEF'in katkılarıyla gerçekleştirilen bu güzel tesisin açılışında sizlerle birlikte olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Birinci yıl dönümüne yaklaştığımız bu büyük felaket gerçekten ülkemizin bu bölgesine ve aynı zamanda tüm insanlarımıza çok derin yaralar açtı. Ama bir şekilde hayat devam ediyor ve bizler tarihimizden aldığımız güçle ve dostlarımızla gösterdiğimiz dayanışma sayesinde inşallah bunların hepsini geride bırakıp ayağa kalkacağız, ayağa kalkmaya çalışacağız. Bizler bu süreçte bizlere yardımcı olan tüm dost ve kardeş ülkelere uluslararası kuruluşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan okulun ek yerleşke alanı gezildi. Heyet burada bulunan öğrencilerle de sohbet etti.

Düzenlenen açılış programına Adıyaman Valisi Osman Varol, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, UNİCEF Gaziantep Saha Ofisi Yöneticisi Flippo Matzerelli, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır ile çok sayıda kişi katıldı.