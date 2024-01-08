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İHA Muhabirine Kırklareli Fotoğraf Yarışmasında Birincilik Ödülü - Son Dakika
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İHA Muhabirine Kırklareli Fotoğraf Yarışmasında Birincilik Ödülü

Kırklareli'nde düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 100. yılında basın gözüyle Kırklareli' adlı fotoğraf yarışmasında, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı, Meslekler kategorisinde birincilik ödülü aldı. Ödül töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle gerçekleştirildi.

İHA Muhabirine Kırklareli Fotoğraf Yarışmasında Birincilik Ödülü
08.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:01
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İHA muhabirine 1'incilik ödülü

Kırklareli'nde fotoğraf yarışmasında ödüller sahibini buldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Valilik ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. yılında basın gözüyle Kırklareli" adlı fotoğraf yarışmasında Meslekler kategorisinde İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı birincilik ödülü aldı.

Kırklareli Valiliği ile Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyetin 100. Yılında "Cumhuriyetimizin 100. yılında basın gözüyle Kırklareli" adlı fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışma Doğa, Video ve Kültür, Yaşam, Meslekler, Şehir, İnsan ile Eğitim kategorisi yer aldı. Yarışmaya katılan İhlas Haber Ajansı Kırklareli Muhabiri Hüseyin Çanlı Meslekler kategorisinde birincilik aldı.

Ödül töreni ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle bu gün İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde program düzenlendi. Programa Vali Birol Ekici, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, gazete ve internet sitesi müdürleri ile muhabirler katıldı.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü 2 gün önceden tebrik ediyorum. 10 Ocak aynı zamanda İdareciler Günü ve Bakanlığımız ile sayın Cumhurbaşkanımız ile program yaptık. İdareciler gününü Ankara'da Cumhurbaşkanımız ile kutlayacağız. Çok zor şartlar altında görev yapıyorsunuz. Bazen bir afet, trafik kazası veya olağan dışı olaylar olduğu zaman bizlerde Vali olarak orada bulunuyoruz ve sizlerin çektiğiniz sorunları yakın olarak biliyorum. Bir defa en önemli zorluk yaşam mücadelesi ve hayatta kalma mücadelesi. Gazze'de yaşanan dramı bir defa lanetliyorum. Orada dünyanın her yerinden gelen ve vefat eden 108 gazeteciye de başsağlığı diliyorum" dedi.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Ekici, dereceye girenlerde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Vali Birol Ekici ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım ödülleri takdim etti.

Meslekler kategorisinde de dereceye giren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hüseyin Çanlı'ya ödülünü Vali Ekici verdi.

Kaynak: İHA
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