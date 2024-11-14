İşçiler Grevde: Buca'da Çöp Yığınları ve Kötü Koku - Son Dakika
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İşçiler Grevde: Buca'da Çöp Yığınları ve Kötü Koku

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Buca Belediyesi ile sendika arasındaki ücret anlaşmazlığı nedeniyle iki gün süren grev sonuçlandı. Cadde ve sokaklarda biriken çöpler, kötü koku ve görüntülerle vatandaşı isyan ettirdi. Grev sona erdi ve işçiler, en düşük 43 bin 600 TL maaş alacak.

14.11.2024 18:53  Güncelleme: 19:00
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İşçiler grevde... Buca'nın caddeleri çöp ve kokudan geçilmiyor

İZMİR - Buca Belediyesi ile sendika arasındaki ücret anlaşmazlığı sonucu iki gün süren grev sebebiyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu; kötü koku ve görüntüler vatandaşı isyan ettirdi

Buca Belediyesinde İmar A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar iş bırakmıştu. İşçilerin greve çıkmasıyla kent merkezinde bulunan çöpler de toplanmadı. Cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve kirliliğe neden olurken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

"Her yer pislik içerisinde"

İnkılap Mahallesi sakinlerinden Senem Işık, "O kadar kötü durumdayız ki. Çok iğrenç bir hal. Her yer pislik içerisinde. Çocuklarımız var. Diğer mahalleler de aynı şekilde. Biz bu durumdan bıktık. Sürekli böyle. Çöpler alınmıyor, yerlere atılıyor. Camları açamıyoruz, evlerimizi havalandıramıyoruz. İzmir gibi bir şehirde bu olmamalı" diye konuştu.

"Kötü koku oluyor, rahatsız oluyoruz"

Seniha Uysal ise "Hijyen açısından çok kötü. Mikrop dolu. İşçiler grev yapıyorlar, onların da hakları var. Fakat kötü koku oluyor, rahatsız oluyoruz. Sıcak hava olsa daha da kötü olacak. Belediyenin önlem alması gerekiyor" açıklamalarında bulundu. Bir başka mahalle sakini Yahya Recai de "Ben yetişkinim ama küçük çocuklar var. Etraf pislik dolu. Hoş bir görüntü değil. Mahalle komple çöp yığını dolu" dedi.

Anlaşma sağlandı, en düşük işçi maaşı 43 bin 600 TL olacak

Öte yandan Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında temmuz ayından beri devam eden ve bin 607 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme sürecinde uzlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Buca Belediyesinin önceki teklifini kabul etmeyerek grev kararı alan sendika yönetimi ise 2 günün ardından grevi sonlandırma kararı aldı. Bugün iş başı yapan belediye işçilerinin, yapılan sözleşmeye göre tüm haklarıyla birlikte en düşük 43 bin 600 TL maaş alacağı belirtildi.

İşçiler Grevde: Buca\'da Çöp Yığınları ve Kötü Koku
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İşçiler Grevde: Buca'da Çöp Yığınları ve Kötü Koku - Son Dakika

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