İstanbul'da Terör Operasyonları: 463 Gözaltı

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İstanbul Valisi Davut Gül: "Ocak ayında terör örgütlerine karşı yapılan 217 operasyonda 463 şahıs yakalandı"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılı Ocak ayı emniyet verilerini paylaştı. Basın açıklamasında konuşan Vali Gül, "Ocak ayında terör örgütlerine karşı yapılan 217 operasyonda 463 şahıs yakalandı. Terörizmin finansmanına darbe vuruldu" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 Ocak ayı emniyet verilerini AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde düzenlenen basın açıklamasında paylaştı. Vali Davut Gül'e Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"Ocak ayında terör örgütlerine karşı yapılan 217 operasyonda 463 şahıs yakalandı"

Terör örgütlerine yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Gül, "Bu yılın Ocak ayında terör örgütlerine karşı yapılan 217 operasyonda 463 şahıs yakalandı, 2 bin 131 şahıs tutuklandı, 94 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörizmin finansmanına darbe vuruldu. Bir diğer önemli çalışma alanımız asayiş. 6 bin 213 ekibimizde görev yapan toplam 54 bin 121 personelimizle en büyük gayemiz hemşehrilerimizin hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu anlayışla 2025 yılının ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre sayın bakanımızın öncülüğünde büyük başarılar elde edildi. Bu yılın ilk ayında 2024'ün Ocak ayına göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta yüzde 6,5 mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandı" dedi.

"Çeşitli suçlardan yıllardır aranan 17 bin 990 şahıs yakalandı"

Farklı suçlardan arananların sayışı hakkında bilgi veren Vali Gül, "Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kapkaçta yüzde 47, otodan hırsızlıkta yüzde 64, yankesicilikte yüzde 38 motosiklet hırsızlığında yüzde 51, evden hırsızlıkta yüzde 41, dolandırıcılıkta yüzde 9 oranında düşüş sağlandı. Çeşitli suçlardan yıllardır aranan 17 bin 990 şahıs yakalandı. 7 önemli suçta yakalamalarımız geçen senenin ocak ayına göre yüzde 3,4 oranında arttı" şeklinde konuştu.

"İzinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 8 konuta 1 milyon 150 bin TL cezai işlem uygulandı"

İzinsiz şekilde günübirlik kiraya verilen konutlara ceza uygulandığını söyleyen Vali Gül, "Her ay sizlerle buluşuyoruz. Bütün verilerimizi şeffaflıkla açıklamaya devam ediyoruz. Açıkçası bu anlamda kendimize güveniyoruz. Bunu her zaman inanarak söylüyorum; İstanbul, nüfusu itibariyle dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan bir diğeri ruhsatsız silahlar 2025 yılının Ocak ayında bin 249 silah ele geçirildi. Bin 382 kişi yakalandı. Bu suça verilen cezaların artmasıyla önümüzdeki aylarda rakamların düşeceğine inanıyorum. Şehrimizin güvenlik ve asayişi noktasında takip ettiğimiz konulardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutlar bu yılın ilk ayında yapılan denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 8 konuta 1 milyon 150 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerimizde 204 konaklama tesisi kapatıldı" ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmalar sonucunda 2025 yılının ilk ayında 25 suç çetesine operasyon yapıldı"

2025 yılının ilk ayında 25 suç çetesine operasyon yapıldığını söyleyen Vali Gül, "Güvenlik güçlerimiz, İstanbul'da başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda 2025 yılının ilk ayında 25 suç çetesine operasyon yapıldı. 179 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 66 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 5 milyar 9 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Huzurlu bir İstanbul için, can ve mal güvenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Mücadele ettiğimiz bir diğer konu haksız ve kanunsuz kazanç. Yani, kaçakçılık bu yılın ilk ayında yapılan 473 operasyonda 597 kişi yakalandı, 21 kişi tutuklandı. 51 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte - kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon TL vergi kaybı önlendi" diye konuştu.

"1 ton uyuşturucu, 17 milyondan fazla uyuşturucu hap"

Uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığa dikkat çeken Vali Gül, "Bir diğer önemli konumuz, küresel bir sorun olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Bir tek vatandaşımızın bile düşmesine gönlümüzün razı gelmediği bu bataklığı kurutmak için mücadelemize her cephede kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda imal ve ticarete yönelik yapılan 994 operasyonda bin 663 şahıs yakalandı, 555'i tutuklandı, 291'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 ton uyuşturucu, 17 milyondan fazla uyuşturucu hap, 102 kök kenevir ele geçirildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 13 bin 731 annemiz bilgilendirildi. Okullarımızın çevresindeki kafelerde, parklarda, bahçelerde 4 bin 140 denetim gerçekleştirildi" cümlelerini kullandı.

"Suç unsuru tespit edilen şahıs ve hesaplar inceleniyor"

Siber Suçlar ile mücadelenin devam ettiğini söyleyen Vali Gül, "Çalışma alanlarımızdan biri de siber suçlar. Hayatımızın parçası olan sanal dünyada siber güvenlik ekiplerimiz, 7 gün 24 saat görev yapıyor; suç ve suçluları siber vatanda da takip ediyor. Suç unsuru tespit edilen şahıs ve hesaplar inceleniyor. Suçlular adalete teslim ediliyor. Bir diğer önemli başlığımız trafik. Ülkemizdeki araç sayısının yaklaşık yüzde 20'sine sahip olan şehrimizde gece de gündüz de trafik var. Trafiğin günün her saati güvenli ve düzenli akışı hepimiz için çok önemli. Bu sebeple 5 bin 689 personelimizle sürekli sahadayız. Tüm bu denetimlere rağmen maalesef kaza sayılarımız geçen yılın ocak ayına göre arttı" şeklinde konuştu.

"Şehrimizin imajı olan ticari taksilere yaptığımız denetimlerimiz, yüzde 65 arttı, 22 bin 792 oldu"

Denetimler hakkında bilgi veren Vali Gül, "Trafik kuralları hepimizin güvenliği içindir. Rakamlar ortada. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Ayrıca, evlatlarımızın güvenliği için okul servisi denetimlerimiz geçen yılın ocak ayına göre yüzde 45 arttı. Şehrimizin imajı olan ticari taksilere yaptığımız denetimlerimiz, yüzde 65 arttı, 22 bin 792 oldu. Çakarlı araç denetimlerimizde bu yılın ilk ayında denetlenen araç sayımız bin 571 olurken cezai işlem uygulanan araç sayımız 107 oldu. Dikkat ederseniz 2025'te denetim ve cezai işlem rakamları düşmüş. Çünkü bu ihlali yapanlara verilecek para cezası artırıldı. İlk sefer için 138 bin liraya, ikinci seferde ise 276 bin liraya yükseltildi. Ayrıca araçlar bağlanıyor, ehliyete el konuluyor. Dolayısıyla şahsi fikrim, bu cezalarla birlikte bu mesele azalarak gündemimizden çıkacaktır" dedi.

"5 bin 296 düzensiz göçmen tespit edildi"

Düzensiz göçmen tespitiyle ilgili bilgi veren Vali Gül, "Biliyorsunuz, dünyada ilk defa mobil göç noktaları 2023 yılında İstanbul'da başladı. Göçle mücadelemizde elimizi rahatlattı. Sistemin oturmasını sağladı. Bu mobil göç noktalarımızda ocak ayında 97 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 5 bin 296 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 25 operasyonda 29 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı, 1 araca el konuldu. Hukuk ve ahlaktan taviz vermeden başarılı bir mücadele yürüten bütün kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.