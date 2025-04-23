Trafik yoğunluğu oluştu otomatik şanzımanlı arabalar arıza yaptı
İSTANBUL - Büyükçekmece Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomatik şanzımanlı arabalar arıza yaptı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Büyükçekmece Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle otomatik şanzımanlı arabalar arıza yaptı. Sürücüler araçlarını tamir etmeye çalıştı.
Son Dakika › Genel › İstanbul'da Trafik Yoğunluğu ve Araç Arızaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?