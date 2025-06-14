İstanbul'daki çatışmada şehit olmuştu... Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasının en buruk babalar günü - Son Dakika
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İstanbul'daki çatışmada şehit olmuştu... Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasının en buruk babalar günü

14.06.2025 19:21
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İstanbul'daki çatışmada şehit olmuştu.

İstanbul'daki çatışmada şehit olmuştu... Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasının en buruk babalar günü

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı, kızı olmadan geçirdiği ilk babalar gününde kızından kalan eşyalarla hasret giderdi

SİVAS - Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı, kızı olmadan geçirdiği ilk babalar gününde kızının kızından kalan eşyalarla hasret giderdi.

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz, 23 Eylül 2024 tarihinde, suçlu takibinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Sivas'ın ilk ve tak kadın şehidi olan Yılmaz'ın baba evinde, babalar gününde hüzün vardı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı, kızı olmadan ilk babalar gününü yaşadı. Yağlı, evlerinde şehit kızı için oluşturdukları köşede, kızından kalan eşyalarla hasret giderdi. Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, babalar gününde Yağlı'yı unutmayarak hem ziyaret etti hem de babalar gününü kutladı.

"Babacağım dediğinde akan sular dururdu"

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı, kızının sesini bile çok özlediğini belirtip, "Kızım ayrı bir değere sahipti, çok hareketliydi. Her zaman saygılı, sevgili, vatanını ve milletini düşünen, devletini seven biriydi. İşine çok bağlıydı. Bizi hiçbir zaman kırmazdı. 'Babacığım' dediğinde akan sular dururdu. Kızımın Babalar gününde 'babacığım babalar günün kutlu olsun' sesini çok özlüyorum. O sesi içimden hiç gitmiyor. Her zaman kulaklarımda çınlıyor. Onsuz geçen babalar günü biraz zor oluyor. Kızım çoğunlukla dışarıda okuduğu için telefondan genelde kutlardı. Zaten polis olduktan sonra hiç babalar gününü kutlayamadık. Çünkü daha 9 aylık bir polisti. İçimizde bir yara kaldı. Basit olabilecek ama bizdeki manevi değeri çok yüksek olan eşyaları cam vitrin içine koyduk. Sabah, akşam, gece gelip bakıyoruz. Buradaki resimlerle, kızımızın elbisesiyle konuşuyoruz. Kendimize bir şekilde teselli bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tüm Türkiye'nin kalbine dokundu"

Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şeyda'nın şehadetinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini ifade edip, "Babalar günü vesilesiyle Mehmet babamızı yalnız bırakmak istemedik. Şeyda'sız ilk babalar gününü geçireceğini biliyorduk. Şeyda, Türkiye'deki tüm insanların kalbine dokunan bir kardeşimizdi. Dernek ve onların bir evlatları olarak, babamızın babalar gününü kutlamaya geldik. Anı köşesi, genellikle şehit ailelerimizin yapmış olduğu bir köşedir. Evlatlarının hasretlerini, yapmış oldukları köşede gideriyorlar. Mehmet babamız ve Nurgül annemiz de Şeyda için bir hatıra kösesi yaptılar. Eve gelen ziyaretçilere evlatlarının bir parçasını burada gösteriyorlar. Bir hatırası burada sergileniyor diğer hatıraları ise derneğimizde bulunan Şeyda Yılmaz'ın emanetlerinde sergileniyor. Yakınınızda, evinizde, mahallenizde, köyünüzde, ilçenizde, Şehit babası, şehit ailesi varsa evlatlarının yerini alabilirsiniz. Babalar gününü bu şekilde kutlayabilirsiniz. Bir şehit babasını veya bir gaziyi ziyaret ederek onlara moral verebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'daki çatışmada şehit olmuştu... Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasının en buruk babalar günü - Son Dakika

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