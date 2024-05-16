İstanbul Gençlik Oyunları Muhteşem Bir Finalle Son Buldu - Son Dakika
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İstanbul Gençlik Oyunları Muhteşem Bir Finalle Son Buldu

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Gençlik Oyunları, muhteşem bir finalle sona erdi. İstanbul'un 39 ilçesinden 167 binden fazla genç katıldığı turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerini aldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, kazanılan dostlukların ve heyecanların hayatlarında rehberlik edeceğini belirtti.

16.05.2024 20:45
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İstanbul gençlik oyunları finalle taçlandı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, 167 binden fazla öğrenciyi bir araya getirdiği Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nı muhteşem bir finalle taçlandırdı. İstanbul'un 39 ilçesinden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Burada kazanılan dostluklar, paylaşılan heyecanlar ve yaşanan anılar, hayatınızın her alanında size rehberlik edecek" dedi.

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nın final programı ve ödül töreni, "GoFest" ile muhteşem bir şölene dönüştü. İstanbul'un 39 ilçesinden 167 binden fazla gencin katımıyla 34 branşta gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu. Binlerce gencin katıldığı festival, Onur Basri Aksu konseriyle başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da festivalde gençlerin coşkusuna ortak oldu.

"Gençlerimiz 34 branşta yarıştı"

İstanbul Gençlik Oyunları'nın bir hayalin gerçeği olduğunu söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda branş sayımızı 29'dan 34'e çıkararak, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için daha geniş bir alan açtık. Spordan bilime, sanattan çevreye kadar, her alanda gençlerimiz kendilerini geliştirme ve ifade etme fırsatı buldu. Bu yıl İstanbul Gençlik Oyunları'nda, 39 ilçedeki okullardan toplamda 167 bin gencimiz yarıştı. Bu oyunlar, sadece müsabakalardan ibaret değil. Spor, bilim, kültür ve çevre alanlarında gençlerimizin üretkenliğini, yeteneklerini ve liderlik vasıflarını sergilediği bir platform sağlıyor" şeklinde konuştu.

Her bir yarışmanın sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir deneyim olduğunu dile getiren Başkan Kartoğlu, "Spor kategorisindeki branşlarda gösterdiğiniz başarılar, sadece mücadele ruhunuzu değil, aynı zamanda takım ruhunu da yansıtıyor. Bilim ve teknoloji kategorisindeki yarışmalarla, geleceğin teknoloji liderlerini ve mucitlerini yetiştiriyorsunuz. Kültür ve sanat kategorisindeki etkinliklerle, duygularınızı, düşüncelerinizi ve hayallerinizi ifade ediyorsunuz. Çevre ve sosyal sorumluluk kategorisindeki projelerle ise, sadece kendi çevrenizi değil, bütün bir toplumu etkileyen sorunlara çözüm üretiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca nefeslerin tutulduğu, heyecanın son ana kadar sürdüğü yarışma ve turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada kazanılan dostluklar, paylaşılan heyecanlar ve yaşanan anılar, hayatınızın her alanında size rehberlik edecek.Sizler, geleceğimizin teminatı olan gençler olarak, bugün burada gösterdiğiniz azim, kararlılık ve başarılarla, geleceğe umutla bakıyoruz. Sizler, Başakşehir'in ve İstanbul'un gururu olmaya adaysınız.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Gençlik Oyunları Muhteşem Bir Finalle Son Buldu - Son Dakika

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