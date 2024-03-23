İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi

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Şişli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Polis Memuru Furkan Bor için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, meslektaşları ve yakınları tarafından son görevleri yerine getirildi. Tören sırasında Bor'un fedakarlığı ve vatanseverliği vurgulandı.

23.03.2024 12:01
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Kazada şehit olan polis memur Furkan Bor için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

Şişli'de trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Furkan Bor için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nde şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi - Son Dakika
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