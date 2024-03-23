İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nde şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi

İran'da Çarşamba Suri kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları sürecinde havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytap kullanımı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 253 kişi yaralandı. Başkent Tahran'da gerçekleşen kutlamalarda havai fişekler, maytaplar ve el yapımı patlayıcılar kullanıldı. Patlama sesleri gece boyunca devam etti ve ortalık barut kokusuyla kaplandı. Yaralananlardan bazılarının uzuvlarını kaybettiği ve yanıklar oluştuğu bildirildi. Her yıl bu kutlamalar ve hazırlıklar sırasında birçok kaza meydana gelmekte ve onlarca kişi hayatını kaybetmektedir.