İstiklal Caddesi'nde restoran ve kafelere yönelik menü denetimi
- İstanbul genelinde 1 Ocak - 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandı
İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan restoran ve kafelerdeki menülerin tüketicilerin rahatlıkla görebileceği noktalarda bulunup bulunmadığına ve hatalı olup olmadığına yönelik denetim yapıldı. Bugün gerçekleştirilen denetimlerde restoran ve kafelerde herhangi bir kusura rastlanmadığı öğrenilirken, kent genelinde 1 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan işletmelere toplamda 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandığı öğrenildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak'tan itibaren yönetmelik değişikliği ile birlikte menülerin işletme girişinde bulundurulması ve içeride müşterinin rahatlıkla görebileceği noktalarda bulundurulması zorunluluğu getirilmişti. Buna yönelik İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yerli ve yabancı turistlerin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi. Denetime İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı. Bugün gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kurallara uydukları belirlendi.
Toplamda 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandı
Denetim sırasında ekipler tarafından eksik ya da hatalı menü bulunduran işletmelere 2 bin 172 lira cezai işlem uygulanıyor. İstanbul genelinde 1 Ocak - 16 Nisan 2024 tarihleri arasında toplamda 2 bin 72 işletme denetlenirken, denetim sırasında 3 bin 819 aykırılık tespit edildi. Aykırılık tespit edilen işletmelere ise toplamda 8 milyon 297 bin 868 TL'lik idari işlem uygulandı.
"Tabelalarda, menülerde Türkçe mutlaka kullanılmalı"
Denetimler sırasında gazetecilerin soruların yanıtlayan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "19 Aralık'ta resmi gazetede fiyat etiketi yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik kapsamında restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek hizmeti sunan sektörlerde sundukları hizmetin fiyatlarının belirlendiği levhaların menülerinin giriş kapılarında, içeride self servisi sunan hizmet yerlerinde ayrı, masaya hizmet sunan yerlerinde belli bir takım farkları olmakla birlikte bunlara bir zorunluluk getirildi. Bu zorunluluklara uyulup uyulmadığının kontrol için bugün burada denetimlerimize devam ediyoruz. Burada aslolan şey mutlaka sunulan hizmetin listelerinin kapıya asılması ve içeride menü sunulduğunda da menüyle dışarıdaki listenin aynı olması. Yani hizmete sunulmayan bir ürünün menüde olmaması gerekir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar 2 binin üzerinde firmayı denetledik. Bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün aynı anda hem Zeytinburnu ilçemizde, hem Başakşehir ilçemizde, hem Kadıköy ilçemizde, hem de Beyoğlu ilçemizde restoranlarımızı, kafelerimizi, pastanelerimizi bu yönetmeliğe uyulup uyulmadığı konusunda denetliyoruz. Bu denetimlerimiz devam edecek. Yani burada aslolan şey tabelalarda, menülerde, Türkçe mutlaka kullanılmalı. Tabii ki diğer yabancı diller de kullanılabilir ama aslolan her şeyden önce Türkçemizin kullanılması zorunludur. Buna da dikkat etmeleri gerekir" dedi.
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