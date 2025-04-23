İzmir'de 23 Nisan kutlamalarından renkli görüntüler - Son Dakika
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İzmir'de 23 Nisan kutlamalarından renkli görüntüler

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İzmir'de 23 Nisan kutlamalarından renkli görüntüler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

23.04.2025 12:33  Güncelleme: 12:37
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İzmir'de 23 Nisan kutlamalarından renkli görüntüler

İZMİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. İzmirli çocukların renkli gösterileriyle bayram, şenlik havasında geçti.

İzmir Valiliği tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Aziz milletimizin asırlardır yoğurduğu kültür hazinesini omuzlayacak, onu yepyeni fikirlerle ve eserlerle çağlar ötesine taşıyacaksınız. 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' ifadesi onun, evlatlarımızın yüksek karakterine ve potansiyeline duyduğu güveni işaret etmektedir. Şüphesiz çocuklarımız, şanlı mazimizden aldıkları ilhamla bu coğrafyaya aidiyetimizi baki kılacak, güzel ülkemizin şarkısını dünyanın dört bir yanında duyuracaktır. Bu şanlı bayrak sizin, bu cennet vatan, bu Cumhuriyet sizin. Bayramınız kutlu olsun. Bu duygularla milli iradenin vatan sathında hakimiyeti için mücadele eden başta meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, bizlere bu toprakları ebedi vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan her yaştan çocuk, sergiledikleri gösterilerle meydana renk kattı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de 23 Nisan kutlamalarından renkli görüntüler - Son Dakika

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