İzmir'de El Emeği Ürünler Festivali

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İzmir'de birbirinden güzel yüzlerce el emeği ürün festivale renk kattı

İZMİR - İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaygın Eğitim Festivali, kursiyerler, eğitmenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Rengarenk, birbirinden farklı yüzlerce ürünün bulunduğu sergiyle ilgili konuşan Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, "25 bin kursiyerimiz var ve vatandaşlarımızın da burada olmasını bekliyoruz. Yaygın eğitim kurumlarında yapılan çalışmaları halkla bir araya getirerek onları bu konuda daha da bilinçlendirmek, halkın bu çalışmalara daha da fazla katılımlarını sağlamayı amaçladık" dedi.

İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaygın Eğitim Festivali, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi alanında dün başladı ve bugün ile yarın da ziyaret edilebilecek. Onlarca eğitmen ve kursiyerin olduğu festivalde, birbirinden renkli ve farklı ürünler göz kamaştırıyor. Festivale; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ve çok sayıda protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katılım gösterdi.

"Geniş katılımlı örnek bir festival düzenliyoruz"

Festivalle ilgili görüşlerini dile getiren Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, "Yapay zekayla giriş yaptık. Türkiye'de ilk defa kare kod ile ön kayıt çalışmasını Bornova Halk Eğitim Merkezi olarak başlattık. Geri dönüşüm kampanyalarımız ve sosyal sorumluluk çalışmalarımız var. Girişteki ilk standımızda organ bağışı kabul ediyoruz. Ayrıca robotik kodlamayla ilgili çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmalar var. Bir diğer masada tamamen çöpe atılmış kağıtlardan, evlerde kullanabilecek dekoratif ürünler elde ediyoruz. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi gibi yerlerden çöplere atılan derileri alarak onlardan cüzdan, çanta gibi 1. sınıf ürünler oluşturduk. 25 bin kursiyerimiz var ve vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Yaygın eğitim kurumlarında yapılan çalışmaları halkla bir araya getirerek onları bu konuda daha da bilinçlendirmek, halkın bu çalışmalara daha da fazla katılımlarını sağlamayı amaçladık. Özel eğitim öğrencilerimizin, okullardaki öğrencilerimizin ve birçok hastanenin de bizimle iş birliği içerisinde olduğu geniş katılımlı örnek bir festival düzenliyoruz" dedi.

"Sergimiz tamamen halkımıza açık"

Halk Eğitim Merkezinde bütün kış boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sergimiz aracılığıyla paylaşıyoruz diyen kursiyer Melis Yarbasan, "Sergimiz tamamen halkımıza açık. Bornova Halk Eğitim Merkezimin tüm kadınlara sunmuş olduğu çok güzel bir eğitim söz konusu burada. Burasının dışında diğer stantlarımızda da farklı el işi ürünlerimiz var. Arkadaşlarımızın el emeği göz nuruyla yapmış oldukları şapka, atkı ve daha birçok üretilen ürünleri sergilemiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel işler çıkartıyoruz"

1,5 yıldır Bornova Halk Eğitim Merkezinde su kabağı kursuna gittiğini ifade eden kursiyer Dilek Kanova, "Kursumuzda almış olduğumuz birçok eğitimin sonunca hazırlamış olduğumuz bir sergimiz var. Su kabağı üzerinde çeşitli teknikler kullanarak yapmış olduğum Atatürk işlemeli bir ışıklı lamba olarak kullanılabilen ürünüm var. Sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. El Sanatları öğretmeni olan ve 4 yıldır usta öğretici olarak bu işi yaptığını kaydeden Bahar Çağlan ise "Su kabağı, makrome, Punch, Ebru Sanatı üzerine eğitimler veriyorum. Su kabağı kursunda 25'e yakın öğrencim var. Matkap ve uçlarımızla birlikte çok güzel teknik işler yapıyoruz. Makromeden de öğrencilerimle iplerden örme teknikleriyle çok güzel işler çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimle birlikte çok verimli bir dönem geçirdik"

2 yıldır eğitim gördüğünü söyleyen kursiyer Gönül Kaygusuz, "Camları keserek ve boyayarak cam mozaik işlemeciliği yapıyorum. Yaparken boyaların birbirini tonajlamasına, camlarımızın düzgün kesimine, derzleme olayımız ve ayrıntılar bu işçiliğin teknik kısımları. 2 ayda tabloyu tamamladım" şeklinde ifade etti. 30 aktif öğrencisiyle birlikte yılsonu sergisinde olduklarını belirten eğitmen Gamze Çelik de, "Bütün tablolarımız, işlerimiz masa üzerinde sergide. Öğrencilerimle birlikte çok verimli bir dönem geçirdik. Başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerimizi Bornova Halk Eğitim Merkezi Cam Mozaik kursuna beklemekteyim" şeklinde konuştu.