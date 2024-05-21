İzmir'de El Emeği Ürünler Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İzmir'de El Emeği Ürünler Festivali

İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaygın Eğitim Festivali, renkli ve farklı ürünlerin sergilendiği bir etkinlik oldu. Festivalde, kursiyerlerin ve eğitmenlerin bir araya gelerek ürettikleri el emeği ürünler sergilendi. Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, festivalin amacının halkı bu çalışmalara daha fazla katılım sağlamak ve bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Festival, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi ve vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

21.05.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de birbirinden güzel yüzlerce el emeği ürün festivale renk kattı

İZMİR - İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaygın Eğitim Festivali, kursiyerler, eğitmenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Rengarenk, birbirinden farklı yüzlerce ürünün bulunduğu sergiyle ilgili konuşan Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, "25 bin kursiyerimiz var ve vatandaşlarımızın da burada olmasını bekliyoruz. Yaygın eğitim kurumlarında yapılan çalışmaları halkla bir araya getirerek onları bu konuda daha da bilinçlendirmek, halkın bu çalışmalara daha da fazla katılımlarını sağlamayı amaçladık" dedi.

İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaygın Eğitim Festivali, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi alanında dün başladı ve bugün ile yarın da ziyaret edilebilecek. Onlarca eğitmen ve kursiyerin olduğu festivalde, birbirinden renkli ve farklı ürünler göz kamaştırıyor. Festivale; Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ve çok sayıda protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katılım gösterdi.

"Geniş katılımlı örnek bir festival düzenliyoruz"

Festivalle ilgili görüşlerini dile getiren Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, "Yapay zekayla giriş yaptık. Türkiye'de ilk defa kare kod ile ön kayıt çalışmasını Bornova Halk Eğitim Merkezi olarak başlattık. Geri dönüşüm kampanyalarımız ve sosyal sorumluluk çalışmalarımız var. Girişteki ilk standımızda organ bağışı kabul ediyoruz. Ayrıca robotik kodlamayla ilgili çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmalar var. Bir diğer masada tamamen çöpe atılmış kağıtlardan, evlerde kullanabilecek dekoratif ürünler elde ediyoruz. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi gibi yerlerden çöplere atılan derileri alarak onlardan cüzdan, çanta gibi 1. sınıf ürünler oluşturduk. 25 bin kursiyerimiz var ve vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Yaygın eğitim kurumlarında yapılan çalışmaları halkla bir araya getirerek onları bu konuda daha da bilinçlendirmek, halkın bu çalışmalara daha da fazla katılımlarını sağlamayı amaçladık. Özel eğitim öğrencilerimizin, okullardaki öğrencilerimizin ve birçok hastanenin de bizimle iş birliği içerisinde olduğu geniş katılımlı örnek bir festival düzenliyoruz" dedi.

"Sergimiz tamamen halkımıza açık"

Halk Eğitim Merkezinde bütün kış boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sergimiz aracılığıyla paylaşıyoruz diyen kursiyer Melis Yarbasan, "Sergimiz tamamen halkımıza açık. Bornova Halk Eğitim Merkezimin tüm kadınlara sunmuş olduğu çok güzel bir eğitim söz konusu burada. Burasının dışında diğer stantlarımızda da farklı el işi ürünlerimiz var. Arkadaşlarımızın el emeği göz nuruyla yapmış oldukları şapka, atkı ve daha birçok üretilen ürünleri sergilemiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel işler çıkartıyoruz"

1,5 yıldır Bornova Halk Eğitim Merkezinde su kabağı kursuna gittiğini ifade eden kursiyer Dilek Kanova, "Kursumuzda almış olduğumuz birçok eğitimin sonunca hazırlamış olduğumuz bir sergimiz var. Su kabağı üzerinde çeşitli teknikler kullanarak yapmış olduğum Atatürk işlemeli bir ışıklı lamba olarak kullanılabilen ürünüm var. Sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. El Sanatları öğretmeni olan ve 4 yıldır usta öğretici olarak bu işi yaptığını kaydeden Bahar Çağlan ise "Su kabağı, makrome, Punch, Ebru Sanatı üzerine eğitimler veriyorum. Su kabağı kursunda 25'e yakın öğrencim var. Matkap ve uçlarımızla birlikte çok güzel teknik işler yapıyoruz. Makromeden de öğrencilerimle iplerden örme teknikleriyle çok güzel işler çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimle birlikte çok verimli bir dönem geçirdik"

2 yıldır eğitim gördüğünü söyleyen kursiyer Gönül Kaygusuz, "Camları keserek ve boyayarak cam mozaik işlemeciliği yapıyorum. Yaparken boyaların birbirini tonajlamasına, camlarımızın düzgün kesimine, derzleme olayımız ve ayrıntılar bu işçiliğin teknik kısımları. 2 ayda tabloyu tamamladım" şeklinde ifade etti. 30 aktif öğrencisiyle birlikte yılsonu sergisinde olduklarını belirten eğitmen Gamze Çelik de, "Bütün tablolarımız, işlerimiz masa üzerinde sergide. Öğrencilerimle birlikte çok verimli bir dönem geçirdik. Başvuru yapmak isteyen tüm öğrencilerimizi Bornova Halk Eğitim Merkezi Cam Mozaik kursuna beklemekteyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Bornova, İzmir, Sanat, Kültür, Etkinlik, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'de El Emeği Ürünler Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de El Emeği Ürünler Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement