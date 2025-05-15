İzmir'de Kurban Pazarında Hareketlilik

İzmir'de canlı hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

Bin 50 kiloluk 'Paşa' 280 bin TL'ye satıldı

İZMİR - Kurban Bayramı'na 3 hafta kala İzmir'deki canlı hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Buca ilçesinde bulunun Kaynaklar kurban pazarında ağırlığı 1 ton 50 kilogram olan 'Paşa' isimli dana 280 bin TL'ye satılırken, satıcılar geçen yıla göre bu sene hayvanlarının az olduğunu ve çadırlarının yüzde 50 dolu olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'de kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik başlarken Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar kurban pazarında da kurbanlıklar satışa sunuldu. Pazarda, küçükbaş hayvanlar 18 bin TL'den başlayıp 23 bin TL'ye satılırken, büyükbaş hayvanın fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre 120 bin ile 300 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Satıcılar, bu yıl çadırlarının yüzde 50 dolu olduğunu ifade ederken satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.

1 ton 50 kiloluk 'Paşa' 280 bin TL'ye satıldı

Kaynaklar hayvan pazarında en dikkat çeken hayvan ise 'Paşa' oldu. Muş'un Malazgirt ilçesinden getirilen bir ton 50 kiloluk dana 280 bin TL'ye satıldı. Hayvanın sahibi Mehmet Selim Nabız (53), Yaklaşık bir yıldır baktığımız 1 ton 50 kilo ağırlığındaki hayvanımızı dostumuza 280 TL'ye verdik. Muş'tan getirdiğimiz hayvanlarımızı yaylada tamamen doğal şekilde, kekik otu ile besledik; hiçbir şekilde küspe ya da yapay yem kullanmadık. Onlara adeta çocuklarımız gibi baktık. Bu hayvanlar çiftlikte değil, doğada yetişti hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı. Kasapta 320 TL'ye satılabilecek hayvanları burada daha uygun fiyata sunuyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş seçeneklerimiz mevcut, herkes bütçesine göre bir tercih yapabilir. Şu ana kadar 4-5 hayvan satıldı, inşallah bereketli geçer. Burada hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz, nasip kimeyse o alır. Önemli olan insanların mutlu olması, herkesin ihtiyacını karşılaması. Bu vesileyle tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Pazara Afyonkarahisar'dan gelen Halil Görgün ise, "Şu an pazarda yavaş yavaş bir hareketlilik var. Biz buraya yaklaşık 65 hayvanla geldik, şu ana kadar 5-10 tanesini sattık. Önümüzdeki günlerde, özellikle bayramın yaklaşmasıyla birlikte satışların daha da artacağını düşünüyoruz" sözlerini kullandı.

Akif Arı: "Hayvan alırken ağzına bakacaksın, kulağa değil"

Afyonkarahisar'dan gelen bir diğer hayvan satıcısı Akif Arı (54), "30 yıllık kurbancıyım. Elhamdülillah, bu sene işlerimiz iyi gidiyor, inşallah daha da güzel olacak. Kurbanlıklarımız hazır, fiyatlarımız uygun. Her bütçeye göre hayvanımız var; danası var, düvesi var. 110 bin liradan başlıyor, 280 bin liraya kadar çıkıyor. 140 hayvan getirdik, daha şimdiden birçoğunu sattık. 20 yıllık müşterilerimiz var, her sene gelirler sağ olsunlar ama bu sene biraz fiyat araştırması yapıyorlar, ortaklarını birleştirip son güne bırakıyorlar. Ayrıca önemli bir şey söyleyeyim. Hayvan alırken ağzına bakacaksın, kulağa değil. Kulaktaki küpe seni yanıltabilir. Bu hayvanlar hastanede doğmuyor ki, veteriner buzağı doğduktan altı ay sonra geliyor, küpeyi takıyor, o günün tarihini yazıyor. Yani kulaktaki numara yaşı doğru göstermeyebilir. O yüzden ağzına bakacaksın, çapası olacak, iki yaşını doldurmuş olacak. Bir de bazıları "Bu kaç kilo gelir?" diye soruyor, bu da yanlış. Kurbanlık kiloyla alınmaz, göze hitap eder. Hoşuna gider, pazarlığını yaparsın, alırsın. Kurban gönül işidir, Allah kabul etsin, herkesi bekliyoruz" diye söyledi.

İhsan Eren: "Çadırlarımızın yüzde 50'si eksik"

Pazara Batman'dan geldiğini söyleyen, Osman Koç da, "Buraya 50'ye yakın hayvan getirdik, şu ana kadar 5 tanesini sattık. Geçen haftaki pazar daha yoğundu ama insanlar genelde fiyat araştırmasındaydı. Fiyatlar 120 bin TL'den başlıyor, 275-280 bine kadar çıkabiliyor. Bayrama 22 gün kaldı, satışların nerdeyse hepsi her zaman son haftaya kalıyor. Müşterilere tavsiyem, kurbanınızı erkenden alın hem seçenek fazla olur hem de içiniz rahat olur. İyi hayvanın tüyleri parlak, eti sıkı olmalı, dişleri büyükse de kurbanlık şartlarını taşıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinden gelen İhsan Eren de, "Bu yıl hayvan yok, çadırlarımızın yüzde 50'si eksik. İzmir'de en uygun fiyatlar Buca kaynaklarda. 850 kilo canlı çıkan hayvanları 220-230 TL'ye satıyoruz. Burada herkes birbirini tanır, bazen müşterilerimize ikramda bulunuruz. İzmir'i çok seviyoruz, oranın suyunu içen bir daha geri gitmez. Bu yıl hayvan sayısı az, fiyatlar arttı ama hala uygun. Özellikle 6-7 kişilik hayvanlar daha çok tercih ediliyor" diye belirtti.