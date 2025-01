İzmir Doğal Yaşam Parkı 16 Yılda 15 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Genel

İzmir Doğal Yaşam Parkında hedef 1 milyon ziyaretçi

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğal Yaşam Parkı, açılışında 16 yılı geride bırakırken, bugüne kadar 15 milyon yurttaşın ziyaret ettiği park, gelecek döneme daha iddialı hazırlanıyor. Park bünyesine kazandırılacak yeni türler ve yapılacak vizyon çalışmaları ile 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı, 16. yılına girdi. 71 yıl boyunca Kültürpark içerisinde hizmet veren Fuar Hayvanat Bahçesi, kapatılarak Çiğli Sasalı'da 425 bin metrekarelik alan üzerinde Doğal Yaşam Parkı kuruldu. Park, Türkiye'nin ilk doğal yaşam parkı olarak hizmete girdi ve pek çok alanda Türkiye'ye örnek oldu. 130 türde bin 500'ün üzerinde yaban hayvanına ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, belgesellerde izledikleri hayvan türlerini yakından görmek isteyen İzmirlilerin, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

2025 hedefleri belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, 30 Kasım 2008'de ziyarete açılan parkın, bugüne kadar 15 milyon insan tarafından ziyaret edildiğini söyledi. 2025'te tür sayısını ve çeşitliliğini artırmak istediklerini vurgulayan Serkan Eğrilmez, "Yeni barınaklar inşa etme planımız var. Ziyaretçi sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Veteriner Hekim Duygu Aldemir ise parkta çok uzun zamandır hayatını sürdüren canlıların olduğunu belirtti. 40 yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen kızıl akbabanın, en ileri yaşta bulunan canlılardan biri olduğunu vurgulayan Duygu Aldemir, "Yine burada emektar timsahımız var. 20 yaşın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Piton yılanımız da uzun süredir parkta yaşayan ve çocuklarını da burada dünyaya getirenlerden" dedi.

Parkın en yeni üyesi bir zebra

Doğal Yaşam Parkının en yeni üyesi ise minik zebra. Henüz bir haftalık olan ve cinsiyetinin gelecek günlerde belirleneceği minik zebra, Doğal Yaşam Parkının neşe kaynağı oldu. Aldemir, "Hayvanat bahçemizi belli bir standartta tutmamız gerekiyor. Standardı korumak için de sürekli çalışıyoruz. Barınak şartlarını ve beslenme düzenlerini en iyi şekilde sağlıyor, onları doğalarına uygun ortamda mutlu edecek şekilde bakmaya çalışıyoruz. Doğumlarından büyümelerine, çocuk sahibi olmalarına, zaman zaman da ölümlerine kadar her anlarına şahit oluyoruz. Artık bir aile gibiyiz. Her anın duygusunu onlarla burada birlikte yaşıyoruz. Onlar için buradayız ve çalışıyoruz. Her yeni doğum bizi ayrı heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Hayatlarının geri kalanına Kayseri'de devam edecekler

Doğal Yaşam Parkında sayıca fazla olan ve talep üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Hayvanat Bahçesine gönderilen; zebra, devekuşu ve kızıl geyik ile bazı kanatlı türleri yeni yuvalarına kavuştu. Hayvan Sağlığı Şefi Yonca Özgen, "4 yaşında bir erkek zebra, 2 devekuşu, erkek kızıl geyik ve birkaç kanatlı türünü yolcu ettik. Sağlıklı bir sürümüz var. Güzel oranda yavru alıyoruz. Bu nedenle farklı kentlerden çok fazla talep var. Yeterli sayımız olduğunda taleplere olumlu şekilde yanıt veriyoruz. Türkiye'deki doğal yaşam parkları açısından kıymetli bir kaynağız. Hayvanlarımız sağlıkla yavruluyor ve bu yavruları da sağlıklı şekilde büyütebiliyoruz. Sayıca fazla olan hayvanlarımızı Türkiye'deki diğer bahçelere göndermeye çalışarak farklı şehirdeki yurttaşlarımızın farklı türlerle buluşmasını sağlıyoruz" dedi.