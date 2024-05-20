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İzmir'in genç itfaiyecileri sıkı eğitimlerle göreve hazırlanıyor

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi, sınavlara girerek başarılı olan genç itfaiyecilerin zorlu; ama heyecanlı eğitimlerine sahne oluyor. Mesleğini en iyi şekilde yapmak için ter döken itfaiyeciler, birbirinden zorlu parkurları başarıyla tamamlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yeni itfaiye memurları, sahaya çıkmak için gün sayıyor. 22 Nisan'da Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezinde başladıkları eğitimlerini 7 Haziran'a kadar sürdürecek itfaiyeciler, zorlu parkurlarda başarılı olmak için ter döküyor. 1 kilometre koşu, 100 metre engelli koşu, karanlık ve dumanlı odada yön bulma, itfaiye aracı ile ambulans kullanma, dağda arama kurtarma gibi uygulamalı eğitimlerden geçen genç itfaiyeciler, zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar yaşıyor.

Nitelikli eğitimle korkularını yenmeyi başardılar

Arama Kurtarma Eğitmeni Mesut Topal, 15 metre yükseklikte, dağda iple iniş ve yukarı tırmanma eğitimi verdiği itfaiyecilerin heyecanına da ortak oluyor. Kolay bir iş yapmadıklarını söyleyen Mesut Topal, "İtfaiyecilik mesleğinin bir adım daha öteye gitmesi adına hepimiz çabalıyoruz. Çok zorluklarla dolu bir yol. Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu eğitimlere katılanların korkması, kaygılanması doğal. İlk aşamada ürkütücü, korkutucu gelebiliyor. Eğer sevgi, aidiyet duygusu, itfaiyecilik mesleğine bağlılık, sadakat söz konusuysa, bütün engeller aşılır diye düşünüyorum. Meslektaşlarımızın aldıkları eğitimler sonucu korkularını yenerek çok daha zorlu eğitimleri başarıyla tamamladıklarını görüyoruz" dedi.

Araç Üstü Ekipman Eğitmeni Hakan İnan da, 32 metrelik merdivenli araç ile verdiği eğitimlerin ardından, itfaiyecilerin el hassasiyeti kazandığını belirterek, "Gittikleri bir olayda, çok katlı bir binada elektrik tellerine takılmadan, balkona daha fazla yaklaşabilecekler. Böylece canlıya zarar vermeden alabilecekler" dedi.

"Bu kadar yükseğe ilk çıktığımda bacaklarım titredi"

Sınavda gösterdiği başarının ardından itfaiye memuru olmaya hak kazanan tek kadın Gaye Karagöl, eğitimlerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 15 metre yükseklikten iniş yaparken zorlanmadığı gözlenen Karagöl, "Eğitimler genel olarak zorlayıcı; ama çok iyi. Çalışmalar çok verimli geçiyor. Burada güzel şeyler öğrendik. Bu kadar yükseğe ilk çıktığımda bacaklarım titredi. Eğitmenlerimiz sayesinde korkularımızı yendik. Şuan çok iyi. Rahatlıkla inebiliyorum. Tekrar yukarı çıkabiliyorum. Bir sorun olmuyor" diye konuştu.

"Eğitimlere başladıktan sonra 3 kilogram verdim"

İtfaiye eri Mustafa Çabuk da, çok sıkı bir eğitimden geçtiklerini belirterek, "Buraya geldiğim zaman böyle sıkı bir eğitimden geçeceğimi, üst düzey, kaliteli bir eğitim alacağımı tahmin etmiyordum. Beklentimin çok üstünde bir eğitim aldım. Bu nedenle çok memnunum. Bir an önce eğitimlerimi tamamlayarak göreve başlamak istiyorum. Sabah sporumuz çok sıkı. Bu eğitimlere başladıktan sonra kendimi daha dinç ve zinde hissediyorum. Eğitimlere başladığımız günden bu yana yaklaşık 3 kilogram verdim" diye konuştu.

"Kendimi göreve hazır hissediyorum"

Genç itfaiyecilerden Hüseyin Güçlüol ise kapalı alanlarda yangına müdahale, tanker yangınlarına müdahale gibi eğitimlerde zorlandığını; ancak hepsinde başarılı olduğunu söyledi. Şerafettin Furkan Uçar da birçok eğitimden geçtiklerini anlatarak, kendini göreve hazır hissettiğini belirtti.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Murat Doğan, şunları söyledi:

"Yaptığımız iş çok zor ama isteyerek yaptığınız zaman güzel. Arama kurtarma yangın eğitimleri zorlu geçiyor. İzmir verdiği eğitimlerle çok nitelikli, güvenilir, önce can sonra mal güvenliğini sağlayacağına emin olacağı bir itfaiyeci kazandı."

Serkan Ayekin de sahada karşılaşma ihtimali bulunan tüm olaylara sağlıklı ve etkili müdahale için eğitim aldıklarını, bu olaylara karşı kendilerini donanımlı hale getirdiklerini söyledi.