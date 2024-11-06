İzmir Kordon'da Taşkın Önlemleri İçin Beton Bariyerler Tamamlanıyor - Son Dakika
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İzmir Kordon'da Taşkın Önlemleri İçin Beton Bariyerler Tamamlanıyor

İzmir Kordon'da deniz taşkınlarına karşı kurulan beton bariyerlerin yüzde 60'ı tamamlandı. Peyzaj düzenlemelerine geçilirken, 22 adet sel kapısı ile acil durum uyarı sistemleri ile güvenlik önlemleri artırılacak.

06.11.2024 23:42
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İzmir Kordon'da taşkınlara karşı kurulan beton bariyerlerin yüzde 60'ı tamam

Bin 700 metrelik projenin 1 kilometrelik kısmı bitti, peyzaj düzenlemelerine geçildi

İZMİR - İzmir Kordon'da, deniz taşkınlarına karşı önlem amaçlı kurulmaya başlanan beton bariyer projesinin yüzde 60'ı tamamlanırken, toplam bin 700 metrelik projenin 1 kilometrelik kısmının bitmesiyle peyzaj çalışmalarına geçildi.

İzmir'in kalbi Alsancak Kordon'da, geçtiğimiz yıl sağanak yağmur ve fırtınayla birlikte yaşanan deniz taşkını, onlarca ev ve iş yerini sular altında bırakmıştı. Milyonlarca liralık hasar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşkınların önüne geçmek için "Kordon Acil Eylem Paketi" hazırlamıştı.

Gündoğdu Meydanı'na kadar beton bariyerlerin kurulumu bitti, peyzaj başladı

Bu kapsamda, Alsancak Limanı'ndan itibaren sahil şeridine beton bariyerler kurulurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışmaları hızlandırdı.

Gündoğdu Meydanı'na kadar bariyer kurulumu tamamlanırken, bin 700 metrelik projenin yaklaşık 1 kilometrelik kısmı bitti. Betonarme imalatların büyük bölümünün tamamlanmasıyla alanda peyzaj düzenlemelerine geçildi. Yüzde 60 oranında ilerleme sağlayan projenin geri kalan yüzde 40'lık kısmının ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

22 adet sel kapısı

Kurulan bariyerler sayesinde deniz suyu, muhtemel taşkınlarda mümkün olduğunca kıyı hattında kalacak. Proje kapsamında alanda bulunan asfalt yüzeyler geçirgen yüzey haline dönüştürülecek. Böylece suyun drenajı sağlanmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kordon Acil Eylem Paketi çalışmaları, 3 ana düzenlemeyle hayata geçecek. Güzergah boyunca oluşturulacak 22 adet sel kapısı, acil durum uyarılarında kapatılarak denizden gelen suyun kara tarafına geçişi engellenecek.

Dalganın en çok etki gösterdiği ve can güvenliğini tehdit eden Cumhuriyet Meydanı kıyısında da önlem alınacak. Bu noktada denizden gelen dalganın aşma etkisini azaltmak amacıyla kıyı hattına kronman duvarı monte edilecek. Böylelikle hava şartlarının olumsuzlaştığı dönemlerde dalganın tehdit oluşturması engellenecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir Kordon'da Taşkın Önlemleri İçin Beton Bariyerler Tamamlanıyor - Son Dakika

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