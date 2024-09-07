Pazarcık'taki Deprem Artçı Sarsıntı

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Jeofizik Mühendisi Uysal: " Pazarcık'taki deprem öncü bir deprem değil"

Uysal: "Pazarcık'taki deprem 6 Şubat'ın artçısı"

KAHRAMANMARAŞ - Jeofizik Mühendisi Mehmet Uysal, bu sabah Pazarcık'ta meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Uysal, "Bunu öncü bir deprem olarak söyleyemeyiz sadece artçı bir deprem, artçı depremler de devam edecek" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Meydana gelen deprem, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Pazarcık'ta yaşanan deprem ile alakalı jeofizik Mühendisi Mehmet Uysal, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşların tedirgin olacağı hiçbir durum söz konusu değil"

Sabah saatlerinde Pazarcık'ta meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremin 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem ile yakın noktada meydana geldiğini ve bu sarsıntının artçı bir sarsıntı olduğunu ifade eden Uysal, "Araştırmalarımız ve incelemelerimiz doğrultusunda ilk bilgi depremin yaşandığı lokasyona bakınca 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin yaşandığı yere yakın bir artçı sarsıntı diyebiliriz buna. Bu artçı sarsıntıların biz uzun vadede devam edeceğini daha önceleri de defalarca söylemiştik, şehrimiz için tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığını da söylemiştik. Şehrimizin içerisinde az hasarlı ve hasarsız binaların içerisinde yaşayan vatandaşların tedirgin olacağı hiçbir durum söz konusu değil. Bu depremlerin devamlılığı azalarak devam edecektir fakat bunlar daha büyük depremlerin habercisi değil. Bölge tektonik bir bölge, Kahramanmaraş'ın kuzey ve güney bölgelerinde daha farklı depremlerin yaşanması söz konusu. Fakat Kahramanmaraş merkezi konusunda ve yakın çevresinde tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

"Bunu öncü bir deprem olarak söyleyemeyiz sadece artçı bir deprem"

Kahramanmaraş'ın tektonik bir bölgede yer aldığını dile getiren Uysal, "Şehrimizin tektonik bir bölge olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Her zaman buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonucunda bugün yaşadığımız ufak bir artçı sarsıntıda dahi aynı tedirginlikleri ve paniği yaşıyoruz. Bu yenilenerek devam edecek. Bunu öncü bir deprem olarak söyleyemeyiz sadece artçı bir deprem, artçı depremler de devam edecek. Bu kentte deprem olmaya sürekli devam edecek, artçılar bitti bir daha deprem olmaz demeyeceğiz ama 6 Şubat'ta yaşadığımız gibi bizi tedirgin edecek, hayatımızı riske atacak depremle karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun, panik yapacak bir durumun olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremlerin Bingöl- Karlıova segmentine stres biriktirdiğini öğrenebilmek adına detaylı inceleme yapılması gerektiğini söyleyen Uysal, "Bir stres aktarımı olduğunu söylemek için çok erken. Daha detaylı incelemek gerekiyor ama zaten Bingöl-Karlıova segmentinde zaten yeterince stres yükünün var olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 6 Şubat depremleri öncesinde birkaç kere söyledik. Bölgenin depreme hazırlıklı olması gerekiyor" diye konuştu.