Ucuz ürün alabilmek için yerlerde yuvarlanıp birbirlerini ezdiler - Son Dakika
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Genel

Ucuz ürün alabilmek için yerlerde yuvarlanıp birbirlerini ezdiler

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Kahramanmaraş'ta açılan bir giyim mağazasının indirimli ürünleri, vatandaşlar arasında büyük bir yarışa neden oldu. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşurken alışveriş yapanlar piyasa fiyatlarının altında ürün almak için birbiriyle yarıştı. Müşteriler birbirini ezip geçerken yere düşenler, birbiriyle kavga edenler oldu.

19.10.2024 14:30
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Kahramanmaraş'ta giyim mağazası açılışında izdiham. Vatandaşlar piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Açılışta yerler yuvarlanıp birbirlerini ezdiler

Kahramanmaraş'ta hizmete giren bir giyim mağazasının açılışında vatandaşlar izdihama neden oldu. Vatandaşlar, piyasa fiyatının altında satılan indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir giyim mağazasının açılışı yapıldı. Mağaza yetkilisi, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler olacağını duyurarak paylaşımlarda bulundu.

Açılışta yerler yuvarlanıp birbirlerini ezdiler

Açılış öncesi vatandaşlar mağaza önüne akın etti. İş yerinin kapıları açmasıyla vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Mağazada çorap, tişörtler, takım elbiseler piyasanın çok altında fiyatlara satıldı. Mağaza yetkilisi "Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim ilgi gösterdiler" dedi. Bir vatandaş ise, "Ben zorlukla girdim. Ceket ve çorap alıp iki de çocuk penyesi alabildim" dedi.

Açılışta yerler yuvarlanıp birbirlerini ezdiler
Ucuz ürün alabilmek için yerlerde yuvarlanıp birbirlerini ezdiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ucuz ürün alabilmek için yerlerde yuvarlanıp birbirlerini ezdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunuss Bayern:
    Akape köpeklerinin ülkeyi getirdiği durum 31 23 Yanıtla
    Bu Kim:
    havlama boş insan 3 3
  • murat salih başçı:
    Avrupa hala bizi kıskanıyor... bizde hiç yerimizde durmuyoruz ki Avrupalıları catlatmak için herşeyi yapıyoruz... 24 7 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Almanya bizi kıskanıyor evet.. Ne taraflarıyla güldüklerini hepimiz tahmin edebiliyoruz 21 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    halk işte bu durumda ne yazıkki böyle para kısıtlı 17 6 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    APTALLIK DİZ BOYU. NE OLDUĞUNA BAKMADAN PAKETİ ALIP GİDEN VAR. İŞİNE YARASIN YARAMASIN. BÖYLESİ APTAL TÜKETİCİ OLDUĞU MUTDEDCE NE UCUZLUK BEKLENİR. BİRİSİ KENDİ REKLAMLARI NI YAPMAK İÇİN MALİYET FİATINDAN VERİYOR BİR MÜDDET İÇİN. SONRASI GENE AYNI. ÇÜNKÜ BİLİNÇSİZ MÜŞTERİ ÇOK BU ÜLKEDE. not HER HABERDE YERLİ YERSİZ HÜKÜMET E SALDIRI VAR. BUNUN SUÇLUSU BİR TEK HÜKÜMET DEĞİL. BURDAN YAVŞAK YAVŞAK DİL ATAN KİŞİLER. 10 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    köylüler hücum 8 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Millet burda birbirini eziyor.Tayyip Erdoğan ülkeye mülteci taşımanın anlaşmalarını yapıyor Almanlarla...Biz millet olarak nasıl böyle Bermuda şeytan üçgenine düşdük... 9 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kalabalıkta dayayan dayayana. 6 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bayabi parmak isi varmis 1 1 Yanıtla
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