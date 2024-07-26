Kahramanmaraş'ta Maraş Dondurması Yazın da Tüketiliyor - Son Dakika
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Genel

Kahramanmaraş'ta Maraş Dondurması Yazın da Tüketiliyor

Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinde vatandaşlar, Maraş dondurmasını gece gündüz tüketmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü olan Maraş dondurması, 50 farklı lezzetiyle ilgi çekiyor. Keçi sütü, salep karışımı ve ustalıkla elde edilen bu eşsiz lezzet, yaz-kış tüketiliyor. Alpedo Dondurma ise 50'nin üzerinde farklı dondurma seçeneğiyle müşterilere hizmet veriyor. Kahramanmaraşlılar, dondurmanın sağlıklı ve ferahlatıcı özelliklerinden dolayı memnun olduklarını belirtiyor.

26.07.2024 00:24
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Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi Maraş dondurması

Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş'ta vatandaşlar gece gündüz dondurma tüketiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Maraş dondurması damakları serinletmeye devam ediyor. Dondurma, yılın dört mevsimi tüketiliyor.

Kahramanmaraş'ta üretilip dünyanın dört bir yanına sevk edilen coğrafi işaretli ürün 'Maraş dondurması' 50 farklı lezzetle vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kahramanmaraş dövme dondurması, Ahır Dağı'nın eteklerinde kekik, çiğdem, keven ve sümbül gibi bitkilerle beslenen keçilerin sütü, aynı bölgeden toplanan salep karışımı ve yılların verdiği ustalık ile elde ediliyor. Asırlardır damakları tatlandıran eşsiz lezzet yaz-kış tüketiliyor.

Kahramanmaraş'ta Alpedo Dondurma ise 50'nin üzerinde farklı dondurma lezzetini üretip müşterilerin beğenisine sunuyor. Özellikle yaz mevsiminde külah külah tüketilen dondurma, onlarca farklı lezzet seçenekleriyle damakları serinletiyor.

Dondurma tadan Ayşenur Karabıyık, "Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Onlarca çeşit dondurma tüketiyoruz ve şanslıyız hem sağlıklı hem de ya mevsiminde serinletiyor insanı" dedi.

Sıcakta dondurma tercih eden Beyza Selçuk, "Kahramanmaraş'ta dondurmayı yaz kış tüketiyoruz ve seviyoruz" diye konuştu.

Aleyna Bölükbaşı da, "Kahramanmaraş dondurması keçi sütünden yapılıyor. Diğer şehirlerdeki dondurmalara benzemiyor bence. Şehrimizin eşsiz lezzeti yazın ferahlatıyor içimizi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türkan isimli vatandaş da, "Kahramanmaraş dondurması lezzetli ve sağlıklı yaz mevsiminde ferahlatıyor tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş'ta Maraş Dondurması Yazın da Tüketiliyor - Son Dakika

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