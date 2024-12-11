Kapalı Pazar Yerinde Aileye Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Genel

Kapalı Pazar Yerinde Aileye Polis Müdahalesi

Antalya'da kapalı pazar yerini mesken tutan 2 yetişkin ve 6 çocuktan oluşan aile, vatandaşların şikayeti üzerine polis ve sosyal hizmetler tarafından alındı. Aile, memleketleri Ankara'ya gönderildi, baba H.Y. ise ekiplerle zor anlar yaşattı.

11.12.2024 22:54
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Pazar yerini mesken tuttu, polis müdahale edince öfkesini aracından çıkardı

Vatandaşların şikayeti üzerine polis ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti

6 çocuklu aile, Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından alınıp memleketlerine gönderildi

ANTALYA - Antalya'da kapalı pazar yerini mesken tutan iki yetişkin ve 6 çocuktan oluşan aile hakkında bölgede yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine polis, zabıta ve sosyal hizmetler görevlileri harekete geçti. Kadın ve çocuklar polis kontrolünde yetkililer tarafından teslim alınırken gitmek istemeyen baba H.Y. ekiplere zor anlar yaşatıp öfkesini otomobilinden çıkardı.

Konyaaltı ilçesinde kapalı pazar yerini mesken tutarak 2 gündür vatandaşlardan yardım toplayan ve çocuklarını pazar çeşmesinde yıkadıkları görüntüler sosyal medyaya düşen 6 çocuklu aileyi gören vatandaşlar, polis ve belediyeyi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibi, emniyet güçleri ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri; yaşları 2 ile 12 arasında değişen 6 çocuk ve anne babaya yardım edip bölgeden uzaklaştırmak istedi. Müdahale sırasında kadın ve çocuklar ekiplerle gitmek isterken H.Y., polis ekiplerine zorluk çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadın, çocukları ve eşyalarını alarak araca binerken H.Y. kendi aracını tekmeleyip zarar vererek gitmelerini engellemek istedi. Çocuklar ve kadın, güvenlik güçlerinin gözetiminde araca alınarak bölgeden götürüldü. H.Y. isimli adam ise olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.

Ailenin Ankara'dan geldiği, Antalya'da bir ikametlerinin olmadığı, anne ve babanın çalışmadığı, babanın iş bulunması teklifini de kabul etmediği öğrenildi. Konyaaltı Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda anne ve 6 çocuğun otobüs biletleri temin edilerek memleketleri Ankara'ya gönderilirken, babanın da aracıyla Ankara'ya döndüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapalı Pazar Yerinde Aileye Polis Müdahalesi - Son Dakika

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