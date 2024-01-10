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Kartopu savaşı yaparak Valiye seslendiler: '1 gün daha tatil' - Son Dakika
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Kartopu savaşı yaparak Valiye seslendiler: '1 gün daha tatil'

Tekirdağ'da son 7 yılın en fazla kar yağışını alan vatandaşlar, kar topu oynayarak Tekirdağ Valiliğine seslendi. Öğrenciler, okulların bir gün daha tatil edilmesini istedi. Karın tadını daha çok çıkarmak isteyen öğrenciler, Valilikten güzel açıklamalar beklediklerini belirtti. Kar yağışının yoğun olduğu Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya ailesiyle gelen bir vatandaş ise ailece kartopu oynayarak keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

10.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:30
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Kartopu savaşı yaparak Valiye seslendiler: "1 gün daha tatil"

TEKİRDAĞ - Son 7 yılın en fazla kar yağışını alan Tekirdağ'da vatandaşlar kara doydu. Sahilde kar tatilinin tadını çıkaran öğrenciler, kar topu oynayarak Tekirdağ Valiliğine seslendi.

Tekirdağ son yılların en fazla kar yağışını alırken şehir adeta beyaz örtüyle kaplandı. En çok kar alan ilçelerden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı etkisini yitirirken öğrencilerde tatilinin tadını çıkardı. Sahilde zaman zaman kartopu savaşı yapan öğrencilerin birde talebi oldu. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e seslenen öğrenciler, okulların bir gün daha tatil edilmesini istedi. Öğrenciler İhlas Haber Ajansı Muhabirine röportaj verdikleri sırada dahi birbirine kar topu atmaya çalışması anbean kameralara yansıdı.

Biraz daha tatil

Öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Uzun zamandır bu karı bekliyorduk. Tekirdağ için çok güzel bir şey oldu. Okulları 2 gün daha tatil ederlerse karın tadını daha çok çıkaracağız. Valiliğimizden güzel güzel açıklamalar bekliyoruz. Valilik biraz daha izin verirse daha güzel olacak. Bizim okulun yolları çok kaygan bir gün daha tatil etmeleri gerekiyor. Bir gün yağıyor diğer gün duruyor okullara bira zaman vermeleri lazım" dediler.

Kar için Çorlu'dan Süleymanpaşa'ya geldiler

Çorlu'da kar yağmadığı için karın yoğun yağdığı Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya ailesiyle gelen Emre Dikkaş ise yaptığı açıklamada, "Çorlu'da bu kadar kar olmadığı için buraya geldik. Tekirdağ'da güzel kar yağdı. Bizde ailece kartopu oynadık güzel ve keyifli zaman geçirdik" diye konuştu.

Kartopu savaşı yaparak Valiye seslendiler: \'1 gün daha tatil\'
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kartopu savaşı yaparak Valiye seslendiler: '1 gün daha tatil' - Son Dakika
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