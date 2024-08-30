Kayseri'de anlamlı 30 Ağustos resepsiyonu - Son Dakika
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Kayseri'de anlamlı 30 Ağustos resepsiyonu

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Kayseri Lisesi'nde yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, konuşmasında Türk topraklarında yaşamanın bedel istediğini belirterek, Kayseri'nin sigorta şehir olduğunu vurguladı.

30.08.2024 22:59
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Kayseri'de anlamlı 30 Ağustos resepsiyonu

Vali Çiçek:

"Kayseri sigorta şehirdir"

KAYSERİ - Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Sakarya Meydan Muharebesi'nde son sınıfı öğrencileri şehit olduğu için 1921'de mezun veremeyen Kayseri Lisesi'nde yapıldı. Resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri sigorta şehirdir" dedi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve sayı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan resepsiyon programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Volkan Ersun Acar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, Kayseri milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasında Türk topraklarında yaşamanın büyük bedel istediğini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamak büyük bedeler ister. Bu bedeli ödeyemeyenler tarihin tozlu raflarında yani medeniyetler çöplüğünde kaybolurlar. Bu topraklar, az önce söylediğim gibi hür ve bağımsız olmak için bedel ister. Biz 1071 Malazgirt Zaferi'nden itibaren bu bedeli ödedik ve ödüyoruz. Milletimizden son bir fert kalana kadar da ödemeye kararlıyız. Malazgirt Zaferi ile girdiğimiz, vatan yaptığımız bu topraklarda bazen kötü günlerimiz bazen de iyi günlerimiz oldu. Büyük medeniyetler kurduk. Bir devletimiz yıkılırken biz hemen bir diğerini kurduk. 3 kıtaya hükmettiğimiz zamanlar oldu. Avrupa'ya nizam götürdüğümüz, bütün dünyaya adaletin nasıl olabileceğini gösterdiğimiz anlar oldu. Büyük zaferler yaşadık ama öyle anlar geldi ki yenilgiler de gördük. Biz Balkanlar'ın elimizden gidişini gördük. Kafkasların bizden ayrılışını gördük ama en kötü günler bunlar değildi. En kötü günler 30 Ağustos zaferimizden önceki, Kurtuluş Savaşı'ndan hemen önceki işgal günleriydi" dedi.

"Kayseri sigorta şehirdir"

Vali Çiçek, Kayseri'nin sigorta şehir olduğunu söyleyerek, "Vatanımızın her bir yeri işgal altındaydı. Düşman Afyon'da, Kütahya'da, İzmir'de, İstanbul'da ciğerimizi söküyordu adeta. Her yer yangın yeriydi ama milletin içinden çıkardığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber milletimiz yek vücut olarak bu karanlıkları yıktı. 100 yıl önce tam karşısında durduğumuz okulda Ahmetler, Mehmetler, Mustafalar, Mahmutlar belki de sınıfta konuştular. Belki aralarında konuştular, beki evlerinde kararlaştırdılar. 14, 15, 16 yaşında buradan çıkıp cephelere koştular. Kimi Afyonkarahisar'a ulaştı, kimisi Dumlupınar'a. Kimisi İzmir'in kurtuluşuna şahit oldu ama bildiğimiz bir gerçek var. Hiç birisi geri dönmedi. Bu okuldan o sene mezun verilmedi. Biz kahraman bir okulun bahçesinde duruyoruz ve onları saygıyla yad ediyoruz. Kayseri Lisesi o senelerde şehitlerle ve mezun vermeyerek, bütün öğrencilerini cepheye göndererek adını altın harflerle Türk Tarihine yazdırdı. O karanlık günlerde Kayseri'nin hepinizin bildiği gibi meclis olarak Kayseri Lisesi'nin kullanılması da söz konusuydu. Buradan da anlıyoruz ki Kayseri sigorta şehirdir. Kayseri ümitlerin bittiği yerde sığınacak limandır. Kayseri varsa ümit vardır. Bu şehirde 30 Ağustos'u sizlerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen resepsiyonda Lirik Soğuk Heykel Performansı tarafından Kayseri Lisesi'nin şehit öğrencilerine ithafen 'Onlar Daha Çocuktular' isimli performans sergilendi. Müzik dinletisinin ardından zafer pastasının kesilmesi ile program sonra erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de anlamlı 30 Ağustos resepsiyonu - Son Dakika

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