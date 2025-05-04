Kayseri'de Sağlıkçılardan Filistin'e Destek

Sağlıkçılardan 'Filistin' hassasiyeti

Kayseri'de sağlık çalışanları voleybol turnuvasında Filistinli çocukları unutmadı

KAYSERİ - Kayseri'de sağlıkçılar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında Filistinli çocukları anmak için hazırlanan pankart duygulandırdı.

Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi tarafından sağlık çalışanlarının motivasyonunun artırılması amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi. Çeyrek final öncesinde sahaya çıkan sağlıkçılar, İsrail'in zulmü altında olan Filistinli çocukları unutmadı. Sahaya, "Ölümden korkmayın, Zira ölüm Gazze'de çocuk işi. Yakındır sonsuz özgürlüğün. Daha yürümeyi öğrenmeden, ölmeyi öğrenen bebeklerin şehri Gazze" yazılı pankartla çıktı. Pankart maçı izlemek için gelenleri de duygulandırdı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan hemşire Metin Çalık, "Hastanemizde başhekimliğimiz tarafından son 3 yıldır düzenlenen turnuvalara katılıyoruz. Her sene farklı konulara dikkat çekmek istiyoruz. Bu sene de Filistin'de ölen çocuklara dikkat çekmek istedik. Bugün ki maçta onlar adına bir pankart hazırlayıp sesimizi ve onların sesini duyurmak istedik. Bu mücadeleyi onlar için vereceğiz. Biz sağlık çalışanları olarak biran önce bu zulmün son bulup çocukların da özgür bir ülkede rahatça yaşamasını, eğitimlerini görmesini ve spor yapmalarını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.