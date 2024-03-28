Kayserililerden Özgür Özel'e tepki: "Talihsiz bir açıklama"
KAYSERİ - Kayseri'de bir tane alkollü mekan yok" diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Kayserili vatandaşlar tepki gösterdi.
Yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında AK Parti'nin yönettiği şehirlerde içkili mekan olmamasından yakındı. AK Parti'nin uzun süredir yönettiği Kayseri ve Konya'da oteller dışında alkollü bir mekanın olmadığını söyleyen Özel'in açıklaması şu şekilde:
"Bir tane Kayseri'de, Konya'da AK Parti'nin uzun süredir yönettiği yerlerde oteller dışında bir tane içkili mekan yok. Eğer eskiden Turizm Bakanlığı'ndan ruhsat aldıysa otelde var. Onu da zemin kata izin vermiyorlar. En üst kata veriyorlar. Bir tane alkol ruhsatı vermiyorlar. Hadi alın yanınıza bir tane misafirinizi yabancı iki tane turist gitsin Kayseri'de bir balık restoranında bir bardak beyaz şarap istesin bakalım." ifadelerini kullandı.
"Aciz bir şekilde yapılmış konuşma"
Özel'in açıklamalarına Kayserili vatandaşlardan tepki yağdı. Özel'in açıklamasını, ulusal bir kanalda şehrin sosyal yapısını, aile yapısını bilmeden ve şehrin dokusunu hissetmeden yapılan aciz bir konuşma olarak nitelendiren Cuma Tan, "İçkili restoranın olmaması bir şehri eleştirecek, bir şehirdeki büyük bir eksikliği ortaya çıkaracak en son problemdir. Kaldı ki Kayseri daha muhafazakar insanların yaşadığı bir şehir olarak bilinir. İllaki yüzde 70'i daha da aile düzeninin oturmuş olduğu bir şehir olarak bilinir. Böyle bir şey hoşta karşılanmaz. Gitmek isteyen de olursa bu şehre geldiği zaman Özür Bey'in bahsettiği gibi misafirini bir otelde ağırlayabilir ya da Kayseri'ye yakın yerler var. Oralarda misafirlerini ağırlayabilirler ama şehir merkezinde bunun olup, olmaması Kayseri'nin güncel sıkıntıları içerisin de en son sırada gelebilecek bir şey. Ben bu açıklamayı dinleyince üzüldüm. Eleştirilen şey alkol. Alkol kötü bir şey. İnsanların şuurunu bozabilir. Alkollü bir şekilde direksiyon başına oturup, masum insanların ve kendisinin canına kıyabilir. Alkolün çok iyi ya da çok harika bir şey olduğunu kim anlatıyor. Hiç kimse anlatmıyor. İçen kendisine içer, içmeyende içmez. Sağlığa da zararlı olduğu doktorlar tarafından da sürekli söylenen bir şey. Bağımlılık yapan bir şey. Kayseri'de o mekan olmasın. Özgür Özel, keşke başka sorunlar üzerinden Kayseri Belediyesi'ni eleştirseydi" şeklinde konuştu.
"Talihsiz bir açıklama"
Kayseri'de böyle mekanların bulunmamasından dolayı gurur duyduklarını söyleyen Mehmet Akay ise, "Alkol iyi bir şey değil. Bir liderin öyle bir açıklama yapmasından dolayı kendisini kınıyorum. Eğer ki bir yerlerde alkol alınacaksa gizli ve saklı alınmalıdır. En son katlarda olmalı. Şehrin içerisinde olmamalı, şehrin dışında olmalıdır. Sanki bu bizim örf ve adetlerimizde varda biz gizleyip, saklıyormuşuz gibi bir olay var. Ben bu açıklamayı beğenmedim. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Örf ve adetlerimiz var. Alkollü mekanlarda bizim örf ve adetlerimize ters. Böyle bir şey de istemiyoruz. Bu açıklama çok talihsiz bir açıklama. Onca derdin ve sıkıntının içerisinde dile getirilecek problem bu mu?" dedi.
Her yere ruhsat verilmesinin ve böyle mekanların insanların gözüne sokulmasının uygun olmadığını söyleyen Hasan Gökçek de, Kayseri'de birçok yerde bu tarz mekanların olduğunu gitmek isteyen vatandaşların gidebileceğini ancak alkolün iyi bir şey olmadığını söyledi. Alkollü mekanın bulunup, bulunmamasının eleştirilecek bir konu olmadığını dile getiren Gökçek, CHP Lideri Özür Özel'e bu sözlerle tepki gösterdi.
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