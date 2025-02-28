Kemeraltı'nda Ramazan Alışverişi Yoğunlaştı

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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ramazan hareketliliği

İZMİR - İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ramazan ayı sebebiyle alışveriş yoğunluğu yaşandı. Sadece İzmir değil, çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların gezdiği çarşıda, özellikle hurma, kahve ve kahvaltılık tezgahlarında mu"s¸teri eksik olmadı.

İzmir'in ünlü alışveriş noktalarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ramazan ayı bereketi yaşanıyor. İftar sofralarında eksiklerini gidermek için alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşının yolunu tuttu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan hurma, zeytin, peynir ve diğer gıda çeşitleri tezgahlarda ilgi gören ürünler oldu. Her bütçeye uygun ürünlerin satıldığı çarşıda hurmanın kilo fiyatı 80 ile 300 TL, zeytinin 150 ile 260 TL, peynirin ise 100 ile 400 TL arasında satışa sunuldu.

"Her bütçeye uygun ürünler var"

Kemeraltı Çarşısı esnaflarından Berkan Kurşun, "Bugün aşırı bir yoğunluk var. Gıda ürünlerine ilgi çok fazla. Geçen seneye göre fiyatlar biraz arttı. Peynir fiyatları 100 TL'den başlıyor, 400 TL'ye kadar çıkıyor. En uygunundan en pahalısına kadar her bütçeye uygun gıdalar var. Vatandaşlar daha çok yumurta, pekmez, reçel, helva gibi ürünleri tercih ediyor" diye konuştu.

Ramazan alışverişi için Aliağa'dan geldiğini ifade eden Atalay Baykal ise "Ramazan için hurma, peynir, zeytin, bal almaya geldim. Ramazan temizlik, kolaylık demektir. Ramazan için güzel bir hazırlık yapacağız" dedi.

"Özlediğimiz tatları buluyoruz"

Özlediği lezzetleri tarihi çarşıda bulabileceğini düşünerek alışverişe geldiğini anlatan Arzu Kaya, "İftar için bir şeyler bakıyoruz. Fiyatlar biraz pahalı. Ramazan ayı benim dört gözle beklediğim bir ay. İçim huzurla doluyor. Herkese mutluluk, bereket getirsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

"Hareketlilik 2 hafta önceden başladı"

Esnaf Ali Kaya da şunları kaydetti:

"Ramazan hareketliliği 2 hafta önceden başladı. Vatandaşlar daha çok İran hurmasını tercih ediyor. Hem lezzetli yem yumuşak. Fiyatı da uygun. Hurma fiyatları 80 TL'den başlıyor 400 TL'ye kadar çıkıyor. 10 çeşit hurmamız var.