Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Konut Teslimatı Başladı

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Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşümde hak sahiplerine konut teslimatı devam ediyor

İSTANBUL - Üsküdar Kirazlıtepe'de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde yapılan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2.etap konutlarının teslimine başlandı.

Kentsel dönüşümün simge noktalarından biri olan Kirazlıtepe'de, birinci etapta 551 adet bağımsız bölümün hak sahiplerine anahtar teslimi tamamlandı. Şuan yapımı tamamlanan ikinci etapta, bağımsız bölümün 706 konut ve 75 işyerinin teslimine başlandı. 3. Etapta ise 668 adet bağımsız bölümün yapımına devam ediliyor. Yakın zamanda yapım çalışmaları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"39 ilçemizde dönüşüm faaliyetlerimize tüm imkanlarımızla devam ediyoruz"

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları Şube Müdürü Zeynep Özderya, "Hak sahiplerinin tamamının uzlaşısıyla başlatılan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 18 hektarlık alanda, 2 bin bağımsız alandan oluşmaktadır. Zemin artı 3 katlı inşa edilen yapılar ile mahalle dokusu korunarak hak sahiplerinin komşuluk ilişkilerinin devamı sağlandı. Biz İstanbul genelinde depreme dayanıklı yapıların arttırılması için hak sahiplerinin de taleplerini dikkate alarak, yeni dönüşüm alanlarını birlikte yürütüyoruz ve işin sonunda hak sahiplerinin sevincini birlikte paylaşıyoruz. İstanbul'da depreme dayanıklı yapıların artması için Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da öncülüğünde, belediyelerimiz ve hak sahiplerimizin iş birliği ile 39 ilçemizde dönüşüm faaliyetlerimize tüm imkanlarımızla devam ediyoruz" dedi.

Hak sahibi Hasan Çakır, "42 senelik Kirazlıtepeliyim, kentsel dönüşümün gelmesi bizim için hayırlı oldu, bu vesile ile iyi bir daire verdiler. Devletimizden Allah razı olsun bize böyle bir imkan tanıdılar, şans yüzümüze güldü" diye konuştu. Bir diğer hak sahibi Cemil Kandil ise, "Elhamdülillah anahtarımızı teslim aldık. İnşallah bundan sonra sağlık, afiyet içinde otururuz. Bizim aile apartmanımız vardı, depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilmişti. Devletimize güvendik, onlara teslim ettik. Güven içerisindeyiz artık, deprem korkumuz olmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.