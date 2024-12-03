Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Konut Teslimatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Konut Teslimatı Başladı

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki ikinci etap konutlarının teslimine başlandı. Proje 18 hektarlık alanda 2 bin bağımsız bölüm içermekte ve depreme dayanıklı yapıların artması hedeflenmektedir.

03.12.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşümde hak sahiplerine konut teslimatı devam ediyor

İSTANBUL - Üsküdar Kirazlıtepe'de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde yapılan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2.etap konutlarının teslimine başlandı.

Kentsel dönüşümün simge noktalarından biri olan Kirazlıtepe'de, birinci etapta 551 adet bağımsız bölümün hak sahiplerine anahtar teslimi tamamlandı. Şuan yapımı tamamlanan ikinci etapta, bağımsız bölümün 706 konut ve 75 işyerinin teslimine başlandı. 3. Etapta ise 668 adet bağımsız bölümün yapımına devam ediliyor. Yakın zamanda yapım çalışmaları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"39 ilçemizde dönüşüm faaliyetlerimize tüm imkanlarımızla devam ediyoruz"

Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları Şube Müdürü Zeynep Özderya, "Hak sahiplerinin tamamının uzlaşısıyla başlatılan Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 18 hektarlık alanda, 2 bin bağımsız alandan oluşmaktadır. Zemin artı 3 katlı inşa edilen yapılar ile mahalle dokusu korunarak hak sahiplerinin komşuluk ilişkilerinin devamı sağlandı. Biz İstanbul genelinde depreme dayanıklı yapıların arttırılması için hak sahiplerinin de taleplerini dikkate alarak, yeni dönüşüm alanlarını birlikte yürütüyoruz ve işin sonunda hak sahiplerinin sevincini birlikte paylaşıyoruz. İstanbul'da depreme dayanıklı yapıların artması için Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da öncülüğünde, belediyelerimiz ve hak sahiplerimizin iş birliği ile 39 ilçemizde dönüşüm faaliyetlerimize tüm imkanlarımızla devam ediyoruz" dedi.

Hak sahibi Hasan Çakır, "42 senelik Kirazlıtepeliyim, kentsel dönüşümün gelmesi bizim için hayırlı oldu, bu vesile ile iyi bir daire verdiler. Devletimizden Allah razı olsun bize böyle bir imkan tanıdılar, şans yüzümüze güldü" diye konuştu. Bir diğer hak sahibi Cemil Kandil ise, "Elhamdülillah anahtarımızı teslim aldık. İnşallah bundan sonra sağlık, afiyet içinde otururuz. Bizim aile apartmanımız vardı, depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilmişti. Devletimize güvendik, onlara teslim ettik. Güven içerisindeyiz artık, deprem korkumuz olmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Üsküdar, Deprem, Emlak, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Konut Teslimatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 22:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kirazlıtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Konut Teslimatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.