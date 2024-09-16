Kırıkkale'de Ekonomik Lokanta Hizmete Girdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Ekonomik Lokanta Hizmete Girdi

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Kırıkkale Belediyesi, ilk Kent Lokantası'nı açarak vatandaşlara uygun fiyatla 4 çeşit yemeği 60 liraya sunmaya başladı. Lokanta, haftanın 6 günü hizmet verecek.

16.09.2024 21:02  Güncelleme: 21:09
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Kırıkkale'de Kent Lokantası açıldı: 4 çeşit yemek 60 lira

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemeğin fiyatı 60 lira olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende lokantanın açılışını gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi, Ankara Caddesi'nde ilk Kent Lokantası'nı vatandaşların hizmetine açtı. Haftanın 6 günü, 12.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecek olan lokantada, 4 çeşit yemek sadece 60 TL karşılığında sunuluyor. Günün menüsünde su, tatlı, çorba, pilav ve tas kebabı yer aldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende, edilen duaların ardından lokantanın açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Ahmet Önal, sıraya girerek parasını ödedi ve yemeğini aldı. Başkan Önal, ardından tezgahta vatandaşlara bizzat yemek ikramında bulundu. Kentte uygulanan bu yeni hizmet, hem uygun fiyatlı yemek imkanı sunarken hem de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara ekonomik fiyatlarla hizmet vereceklerini söyledi.

Lokantada haftanın 6 günü, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 çeşit yemek 60 lira karşılığında sunulacağını ifade eden Başkan Önal, "Lokanta sadece pazar günleri kapalı olacak. Allah utandırmasın. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre tekrar değerlendirme yapabiliriz. Güzel bir hizmet oldu, vatandaşlarımız memnun. Her yaş gurubundan vatandaşımız burada" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, kentte yaşayan 60 bin emeklinin ekonomik durumuna dikkat çekerek, Kent Lokantası'nın emeklilere bir nebze de olsa rahatlama sağlayacağını belirtti.

Lokantadan faydalanan vatandaşlar ise hizmetten oldukça memnun. Müfit Aslan, "Gerçekten çok güzel bir şey, 4 çeşit yemek doyurucu. Ücreti de çok uygun. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken, Ali Yarar da 60 liraya dışarıda bir çorba bile içemediklerini vurguladı. Gülhan Mutlu ise Kent Lokantası'nı "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırıkkale'de Ekonomik Lokanta Hizmete Girdi - Son Dakika

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