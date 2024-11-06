Kırklareli: Türkiye'nin En Risksiz Deprem Bölgesi

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Deprem uzmanı Türkiye'nin en risksiz bölgesini açıkladı

Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu il Kırklareli

KIRKLARELİ - Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki,ş Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu ili Kırklareli olduğunu söyledi.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli'nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansında katıldı. Moriwaki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ifade ederek Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi.

Marmara Bölgesinin kırmızı olduğunu aktaran Moriwaki, Kırklareli'nin 4. tehlikeli bölgede bulunduğunu İstanbul'un ise 1. tehlikeli bölge olduğunu ifade etti. Kırklareli bölgesinde sadece küçük bir alanda 3. tehlikeli bölge olduğunu söyleyen Moriwaki, deprem riskinin yok denecek kadar az olduğunu anlattı.

Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması gerektiğini anlatan Moriwaki, "Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi" dedi.