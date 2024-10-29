Kırşehirli Bisikletçilerden Atatürk\'e Mektup

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Cumhuriyetin 101. yılında Atatürk'e mektup yazdılar

Kırşehirli bisikletçilerden 101. yılda anlamlı etkinlik

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir grup bisiklet tutkunu Cumhuriyetin 101. Yılında Mustafa Kemal Atatürk'e mektup yazdı.

Duygularını kağıda aktaran ve Anıtkabir'e gönderen bisiklet tutkunları, Atatürk'e ithafen mektup yazarak şehirde de bir ilki gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarından bir araya gelen bisikletçiler, Atatürk'e duydukları minneti duygu yüklü mesajlarla yazıya döktü. Bisiklet tutkunları adına konuşan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, Kırşehir'de anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyleyerek, kutlamaların 101. yılına katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dönmez, "Bisiklet topluluğu arkadaşları olarak Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen Anıtkabir'e mektup yazdık. Türk gençliğinin Misak-ı Milli Ruhunda ve Kuvay-i Milliye ruhunda olduğunu da göstermiş olduk" dedi.

Cumhuriyet değerlerinin anlatıldığı mektup bisikletçiler tarafından Ankara'ya postalandı.