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Kış ortasında 19 bin kişi doğal gazsız kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Palgaz merkezinde oluşan arıza sebebiyle 7 mahallede doğal gaz kesintisi yapıldı. Yapılan kesinti sebebi ile yaklaşık 19 bin kişi kış ortasında mağduriyet yaşadı.

Darıca ilçesinde Palgaz merkezinde oluşan arıza sebebiyle 7 mahalle doğal gazsız kaldı. Sabah saatleri itibari ile yapılan kesinti yaklaşık 19 bin kişiyi mağdur etti. Ekipler arızayı giderebilmek için Nene Hatun, Pirireis, Osmangazi, Cami ve Kazım Karabekir Mahallerinde çalışmalara başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ekiplerin çalışma yaptığı bölgeye geldi. Ekiplerden bilgi alan ve mahallelerde herhangi bir gaz sızıntısının olmadığını aktaran Başkan Bıyık, yaşanan mağduriyetin sabah saatlerine kadar giderileceğini ifade etti.