Kış Ortasında 19 Bin Kişi Doğal Gazsız Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kış Ortasında 19 Bin Kişi Doğal Gazsız Kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Palgaz merkezindeki arıza nedeniyle 7 mahallede doğal gaz kesintisi yapıldı ve yaklaşık 19 bin kişi mağdur oldu. Belediye Başkanı, ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığını ve mağduriyetin kısa sürede sona ereceğini bildirdi.

25.02.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış ortasında 19 bin kişi doğal gazsız kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Palgaz merkezinde oluşan arıza sebebiyle 7 mahallede doğal gaz kesintisi yapıldı. Yapılan kesinti sebebi ile yaklaşık 19 bin kişi kış ortasında mağduriyet yaşadı.

Darıca ilçesinde Palgaz merkezinde oluşan arıza sebebiyle 7 mahalle doğal gazsız kaldı. Sabah saatleri itibari ile yapılan kesinti yaklaşık 19 bin kişiyi mağdur etti. Ekipler arızayı giderebilmek için Nene Hatun, Pirireis, Osmangazi, Cami ve Kazım Karabekir Mahallerinde çalışmalara başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ekiplerin çalışma yaptığı bölgeye geldi. Ekiplerden bilgi alan ve mahallelerde herhangi bir gaz sızıntısının olmadığını aktaran Başkan Bıyık, yaşanan mağduriyetin sabah saatlerine kadar giderileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Kocaeli, Darıca, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kış Ortasında 19 Bin Kişi Doğal Gazsız Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:21 Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic’in derbi performansı ortaya çıktı Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
23:16 Trabzonspor, maçlarını Vincic’in yönetmesi için TFF’den talepte bulundu Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu
23:00 Vatikan: Papa’nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor Vatikan: Papa'nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 17:59:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kış Ortasında 19 Bin Kişi Doğal Gazsız Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.