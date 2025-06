Kocaeli'den Gazze'ye kardeşlik eli

KOCAELİ - Gazze belediye başkanı ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze'yi kardeş şehir ilan ettiklerini duyurarak, ateşkesin ardından altyapıdan hastaneye kadar her alanda destek vereceklerini belirtti.

Siyonist zalim İsrail'in yaklaşık 2 yıldır kadın, çocuk demeden on binlerce sivili katlettiği, on binlercesini sakat bıraktığı Gazze'de silahların susması, ablukanın sona ermesi için Türkiye'nin başını çektiği ülkeler büyük uğraş veriyor. Bir şişe suyun bile yardım olarak ulaşması zor olan bölgeye, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın görüntülü telefon görüşmeyle bağlandı. Başkan Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj ile yaklaşık yarım saatlik görüşme gerçekleştirdi.

"Türkiye, Gazzeli kardeşlerimizin daima yanındadır"

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda Gazze'nin hüznünü yüreklerinde yaşadıklarını kaydeden Başkan Büyükakın, Gazze'yi kardeş şehir ilan ettiklerini, ateşkesin sağlanmasını beklediklerini, ardından tüm imkanlarla Kocaeli'nin Gazze'ye koşacağını belirterek şunları söyledi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Gazzeli kardeşlerimizin daima yanındadır. Gazze'deki masum çocukların, kadınların, insanların başına gelenler tarihin en korkunç insanlık suçudur. Orada soykırım başladığı andan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze ile kardeş şehir olma irademizi beyan ettik, meclisimizden karar aldık. Sizlerle kardeş şehir olmak için süreçleri başlattık. Belediyemizin tüm imkanları, tüm vatandaşlarımız Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya hazır. Temiz su, altyapı gibi temel ihtiyaçlardan başlayarak, okul, hastane gibi tüm çalışmaları orada yapacağız." dedi.

"Gazzeli kardeşlerimiz özgürlüklerine yeniden kavuşacak"

Saldırılarda tahrip olan Hasan Onbaşı Camii'nin tekrar yapımını üstlenmek istediklerini belirten Başkan Büyükakın, "Maruz kaldığınız haksızlıkları, soykırımı, masum insanların acılarını dünyaya duyurmak için Kocaeli'de çok sayıda yürüyüş ve gösteri gerçekleştirdik. Yunus Emre'nin bir sözü var, 'Zulüm ile abad olanın, akıbeti berbat olur.' İnşallah oradaki zulüm son bulacak. Gazzeli kardeşlerimiz özgürlüklerine yeniden kavuşacak. Orada barış, kardeşlik, adalet yeniden tesis olacak. Türk kardeşleriniz tüm kalpleri ile sizin yanınızda. İnşallah kardeş şehir protokolünü size ulaştırdıktan sonra birlikte neler yapacağımızı görüşeceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun." şeklinde konuştu.