Konya'da Bisiklet Yollarına Dikkat Çekiliyor - Son Dakika
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Konya'da Bisiklet Yollarına Dikkat Çekiliyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi ve bisiklet odaklı sivil toplum kuruluşları, araçların bisiklet yollarına park etmemesi için farkındalık kampanyası başlattı. Bisikletseverler, parklanan araçların kapı kollarına dikkat çekici mesajlar içeren kartlar bırakıyor.

03.12.2024 10:02  Güncelleme: 10:06
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Konya'da bisiklet yollarının araçlar tarafından işgal edilmesine dikkat çekildi

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi ve şehirde bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından bisiklet yollarındaki araç parklanmasının önüne geçme adına farkındalık kampanyası yürütülüyor. Billboardlarda, reklam panolarında, elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında bisiklet yollarına park edilmemesi konusunda mesajlar içeren paylaşımların yanı sıra bisikletseverler, bisiklet yollarına park eden araçların kapı kollarına "Siz Durunca Bisiklet İlerleyemiyor" ve "Siz Rahatınıza Bakarken Bisikletler Yolda İlerleyemiyor" yazılı kartlar bıraktı.

Konya'da bisiklet yollarındaki araç parklanmasının önüne geçme adına farkındalık çalışması yürütülüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve şehirde bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, sürücülerinin araçlarını bisiklet yollarına park etmesinin engellemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda 635 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da konuya dikkat çekilmesi için billboardlarda, reklam panolarında, elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında bisiklet yollarına park edilmemesi konusunda mesajlar içeren paylaşımlar yapılıyor. Bunun yanı sıra bisikletseverler, bisiklet yollarına park eden araçların kapı kollarına "Siz Durunca Bisiklet İlerleyemiyor" ve "Siz Rahatınıza Bakarken Bisikletler Yolda İlerleyemiyor" yazılı kartlar bıraktı.

İşgal edilen bisiklet yolları, bisikletliler için trafikte büyük tehlikelere sebep oluyor

Farkındalık çalışmasına katılan bisikletseverler, araç sürücülerine bisiklet yollarını işgal etmemeleri çağrısında bulundu. İşgal edilen bisiklet yollarının kendileri için hayati tehlike oluşturduğunu belirten bisikletseverler, araç sürücülerinin daha duyarlı olmasını istedi. Bu farkındalık çalışması ile araç sürücülerinin bisiklet yollarındaki işgallerinin azalması ve mevcut bisiklet kültürünün daha da artması adına farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Konya\'da Bisiklet Yollarına Dikkat Çekiliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Konya'da Bisiklet Yollarına Dikkat Çekiliyor - Son Dakika

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