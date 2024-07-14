KPSS Lisans Sınavı'nın ilk oturumu başladı - Son Dakika
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KPSS Lisans Sınavı'nın ilk oturumu başladı

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda adaylar heyecanla beklerken, aileler ise çevrede bekleyişlerini sürdürdü. Sınavın süresi 130 dakika olup 12.25'te sona erecek.

14.07.2024 11:06
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KPSS Lisans Sınavı'nın ilk oturumu başladı

İSTANBUL - Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelen adaylar aranarak saat 10.00'dan önce içeri alındı. Adayların aileleri ise okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Sınavın süresi 130 dakika olup sınav 12.25'te sona erecek.

"Kızım aslında iç mimar ama bir de kendini bu sınavda denemek istedi"

Sınava kızının gireceğini söyleyen Çiğdem Ferda Karabacak, "Kızım ve tüm öğrenciler adına bol şans diliyorum. Kızım aslında iç mimar ama bir de kendini bu sınavda denemek istedi. Biz de heyecanla bekleyeceğiz. İnşallah hedeflerine ulaşır, bütün gençler ulaşsın tabi ki. Kendisinde benim kadar heyecan yok ben daha heyecanlıyım herhalde" şeklinde konuştu.

"Hedefim en iyi şekilde sınavı tamamlayıp tercih yapmak"

Sınava girecek olan Kuddusi Bozkurt ise "4 sene Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğretmenlik okudum. Hayırlısı Allah'tan, bekliyoruz bakalım sınavı. İnşallah herkese Rabbim gönlüne göre versin. Hedefim en iyi şekilde sınavı tamamlayıp tercih yapmak. Öğretmenlik olursa tabi ki güzel olur. Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı olabilir, zaten ikisinden biri için giriyorum şu anda. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KPSS Lisans Sınavı\'nın ilk oturumu başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel KPSS Lisans Sınavı'nın ilk oturumu başladı - Son Dakika

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