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Kurtuluş Savaşı'nda cephanenin taşındığı İstiklal Yolu'nu motorla geçiyorlar

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 344 kilometrelik İstiklal Yolu'nu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosikletçiler motorlarıyla geçiyorlar.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve mühimmatın Anadolu'ya sevk edildiği 344 kilometrelik İstiklal Yolu'nu, 37 Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri motosikletleriyle geçecekler.

37 Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği'nin öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosikletçiler, İstiklal Yolu'nun tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla 27 ve 28 Temmuz 2024 tarihlerinde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Geleneksel İstiklal Yolu Sürüşüne katıldı.

İlk olarak Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geceyi kamp yaparak geçiren motosikletçiler, Heyamola Belgeselini izleyerek, İnebolu Türk Ocağı ile İnebolu Kent Tarihi Müzesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından 27 Temmuz'da İnebolu Türk Ocağı Müzesi önünde toplanan motosikletçiler, buradaki düzenlenen programın ardından 344 kilometrelik İstiklal Yolu Sürüşüne başladılar. Sürüşe başlamadan motosikletçilere Rus diplomat Andrey Ryzhenko tarafından İnebolu'dan Ankara'ya götürülmek üzere cephane teslim etti. Burada konuşma yapan diplomat Andrey Ryzhenko, Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın desteklerinden bahsetti.

Rus diplomat Andrey Ryzhenko, "Benimle birlikte yağmurda geldi. En azından kar getirmedim. Yoksa Kurtuluş Savaşı yıllarındaki gibi zor olurdu o zaman etkinlik. Yağmur kötü değil. Önemli bir gün, ortak hatırımız olan bunu koruyorsunuz. Çünkü Rusya ile Türkiye'nin çok fazla ortak yanları bulunuyor. Coğrafya kaderdir" diye konuştu.

Daha sonrasında yaklaşık 100 motorcunun yer aldığı grup, Ankara'ya doğru yola çıktı. Motosikletçiler, güzergah üzerinde Şehit Şerife Bacı'nın memleketi olan Seydiler ilçesinde kabrini ziyaret ederek dua edecekler. Ardından Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek olan gurup, geceyi Kastamonu'da geçirdikten sonra 28 Temmuz'da tekrar yola çıkacak. Kastamonu'da Şapka Müzesini ve Atatürk Sergi Salonunu ziyaret etti. Ardından Çankırı'yı ziyaret ettikten sonra gurup, İstiklal Yolu sürüşü kapsamında başkente ulaşmasının ardından Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunduktan sonra sona erecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tek madalyalı ilçesi olan İnebolu'da bulunduklarını söyleyen 37 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, "Yaklaşık 100 civarında motorcunun katıldığı, 2 gün boyunca yağmurlu havada sürüş yaparak İnebolu'ya ulaştılar. Her türlü kötü hava şartlarına rağmen birinci gün 120 kilometre, Kastamonu'ya kadar. Pazar günü de Kastamonu'dan Anıtkabir'e kadar 244 kilometrelik yol kat edeceğiz. Toplamda 344 kilometrelik İstiklal Yolu sürüşü, öncelikle İstiklal ruhunu taşıyan, İstiklal Mücadelesinde gösterilen zorluklara saygı duyan, Cumhuriyet değerlerine bağlı motorcu kardeşlerimizden oluşuyor. Bizler, milli hassasiyetleri yüksek, vatanına bağlı, motosiklet camiasına her türlü ortamda katkı sağlayabilecek, motorculara karşı bakış açısını pozitif yöne çevirecek etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de İstiklal Yolu sürüşü oluyor. Bu yıl altıncısını düzenliyoruz, bu yüzden çok mutluyuz" dedi.