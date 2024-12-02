Malatya'da Deprem sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Malatya'da Deprem sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, asrın felaketinin yaralarını sarmak için rezerv alanlarda inşaat çalışmaları hızla sürüyor. 947 konutluk projenin tamamlanması için yoğun bir mesai harcayan Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölge halkına umut veriyor.

02.12.2024 16:52  Güncelleme: 16:57
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Malatya'da rezerv alanlarında binalar yükseliyor

MALATYA - Asrın felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da rezerv alan ilan edilen bölgelerde inşaatlar hızla yükseliyor. Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde bulunan rezerv alanlarında süren inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 947 konutluk projenin tamamlanması için yoğun bir mesai harcandığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde yer alan 38 ve 39 numaralı rezerv alanlarını ziyaret ederek inşaat sürecini yerinde değerlendirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen projede, 38 numaralı rezerv alanda 285 konut ve 16 adet dükkan, 39 numaralı rezerv alanda ise 662 konut, 62 dükkan ve bir fırın inşaatı hızla devam ediyor. Başkan Taşkın, inşaat çalışmalarının büyük bir titizlikle ilerlediğini belirterek konteynerlerde kalan hak sahiplerine sabır gösterdikleri için teşekkür etti.

"Tüm çabamız hemşerilerimizi bir an evvel evlerine kavuşturmak"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaptığı açıklamada rezerv alanlardaki inşaat çalışmalarının başladığını belirterek, "Kazılar tamamlandı ve hamdolsun çalışmalar hızla ilerliyor. Şu ana kadar kayda değer bir sorun yaşanmadı. İlkbahar aylarında evlerin yükselmeye başladığını göreceğiz. İhaleler 240 günlük bir süreye göre planlandı, ancak kış şartları çok ağır geçmezse bu süre daha da kısalabilir" ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın, rezerv alanlarındaki görevli ekiplerle istişare ederek, sorunların çözümü için sahada her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti. Çalışmaların bölgedeki deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Taşkın, "Buradaki her bir konut, bir ailenin yuvası olacak. Çalışmalarımız ara verilmeden devam edecek. Tüm hemşehrilerimizden biraz daha sabır göstermelerini rica ediyorum." diyerek bölge halkına umut dolu mesajlar verdi.

Battalgazi'nin yeniden inşa sürecinde Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde yapımı devam eden rezerv alanları önemli bir aşama kaydetti. Başkan Bayram Taşkın, çalışmaları yerinde inceleyerek hem gelinen noktayı değerlendirdi hem de bölge sakinlerine gelişmeler hakkında bilgi verdi. Taşkın'ın, tamamlanan her projenin vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini vurgulaması, bölgedeki umutları artırdı.

Malatya\'da Deprem sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Malatya'da Deprem sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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