Mehmet Ali bebeğin umudu yeşerdi: 60 milyon TL toplandı - Son Dakika
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Mehmet Ali bebeğin umudu yeşerdi: 60 milyon TL toplandı

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Mersin Erdemli'de 21 aylık Mehmet Ali bebeğe, 13 günlükken hastalığına teşhis konularak valilik onaylı başlatılan kampanya kapsamında belirlenen 60 milyon TL toplandı. Ailenin umutları toplanan para ile yeşerirken, kısa süre içerisinde tedavi için yurt dışına gidecekleri belirtildi.

25.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:51
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Mehmet Ali bebeğin umudu yeşerdi: 60 milyon TL toplandı

MERSİN - Mersin Erdemli'de 21 aylık Mehmet Ali bebeğe, 13 günlükken hastalığına teşhis konularak valilik onaylı başlatılan kampanya kapsamında belirlenen 60 milyon TL toplandı. Ailenin umutları toplanan para ile yeşerirken, kısa süre içerisinde tedavi için yurt dışına gidecekleri belirtildi.

Erdemli ilçesinde yaşayan baba Abdurrahman anne Sümeyye Gölgeli'nin ikinci çocukları 21 aylık Mehmet Ali bebeğe 13 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Teşhisin ardından ailenin başvurusu üzerine Mersin Valiliği onaylı kampanya başlatıldı. Erdemli Belediyesi ve Kaymakamlık başta olmak üzere ilçe halkı ve tüm kurumların desteğiyle yürütülen kampanya 19 ayın sonunda tedavi masrafı olan 1 milyon 820 bin dolar (60 milyon TL) toplandı. Müjdeli haberi alan Aile çocukları ile birlikte Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'yı ziyaret ederek müjdeli haberi verdi.

Kampanyanın tamamlanmasından dolay çok mutlu olduğunu belirten Sümeyye Gölgeli, "Bizim kampanyamız Eylül 29'da başladı ve bugün itibariyle yüzde 100'e ulaştı. Mersin Valiliğinden onaylı kampanyaydı zaten. 1 milyon 820 bin doları çok şükür bugün itibariyle hem belediyemizin hem kaymakamlığımızın hem de Erdemli halkının destekleriyle topladık. Allah kısmet ederse Mehmet Ali bundan sonraki süreçte Dubai yolcusu diyoruz. Buradan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle belediyemize, kaymakamımıza, Erdemli halkına, Erdemli insanına, Erdemlisine sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarette konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da " Henüz 13 günlükken SMA Tip -1 teşhisi konulan Mehmet Ali bebeğimiz için Mersin Valiliğimizce düzenlenen onaylı kampanyamız, bugün itibariyle sonuca ulaşmıştır. Vatandaşlarımızla bu müjdeli haberi paylaşmak istiyoruz. Devlet, millet omuz omuza Erdemlililerimiz yediden yetmişe bu kampanyaya destek verdi. Destek veren bütün hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah Mehmet Ali bebeğimizin yakında sağlıklı bir şekilde bu koridorlarda koştuğunu da göreceğiz. İnşallah hep birlikte şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

Ailenin vize işlemlerinin ardından Dubai'ye giderek Mehmet Ali bebeğin tedavisine başlayacağı kaydedildi.

Mehmet Ali bebeğin umudu yeşerdi: 60 milyon TL toplandı
Kaynak: İHA

Mersin, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mehmet Ali bebeğin umudu yeşerdi: 60 milyon TL toplandı - Son Dakika

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