Menteşe'de Yoğun Sis - Son Dakika
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Menteşe'de Yoğun Sis

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Menteşe'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü.

05.12.2024 10:59
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Menteşe'de sis etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, düşük görüş nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde oluşan çiy nedeniyle herhangi bir donma veya buzlanma tehlikesi yaşanmazken, sabah saatlerinde yoğun sis görüş mesafesini ciddi ölçüde azalttı. Özellikle Menteşe çevre yolunda ilerleyen sürücüler, dikkatli ve düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Sabahın erken saatlerinde şehir merkezinden yola çıkan sürücüler de sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle araç sürücüleri trafikte ekstra önlem alarak yollarına devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Menteşe'de Yoğun Sis - Son Dakika

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