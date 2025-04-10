Mezarı Tahrip Edilen Genç Şefin Ailesi Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mezarı Tahrip Edilen Genç Şefin Ailesi Ziyarette Bulundu

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve ailesi, oğulları Mattia'nın tahrip edilen mezarını ziyaret etti.

10.04.2025 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duruşma sonrası ailesinden Mattia Ahmet Minguzzi'nin tahrip edilen mezarına ziyaret

İtalyan şef Andrea Minguzzi: "Ben dün zaten dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu"

Yasemin Akıncılar: "

İSTANBUL - Mezarı tahrip edilen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'n kabrini ailesi duruşma sonrası ziyaret etti. Duruşma ile ilgili yorum yapan anne Yasemin Akıncılar, "Pişmanım diyorlar ama hiç pişmanmış gibi görünmüyorlar" derken baba Andrea Minguzzi, "Ben dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu" dedi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin ölen oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin bugün Bahçelievler'de bulunan mezarına saldırı düzenlenerek tahrip edilmişti. Aile duruşmadan sonra oğullarının mezarını ziyaret etti. Aile ve yakınları dualar etti. Anne Yasemin Akıncılar, "Pişmanım diyorlar ama hiç pişmanmış gibi görünmüyorlar. Saldırıda bilerek yapılmış. Günah" dedi.

Dün gece oğlunun mezarı başında olduğunu ifade eden baba İtalyan şef Andrea Minguzzi ise, "Ben dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu. Gece oldu tabi ki" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Cinayet, 3-sayfa, Medya, Genel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Genel Mezarı Tahrip Edilen Genç Şefin Ailesi Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç
Trump’tan İran’a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz
Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı

20:54 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
20:41 Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
09:00 Araç sahiplerinin gözü pompada Akaryakıta bir indirim daha geliyor Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
08:57 Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar’dan yeni haber Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber
08:41 Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti
08:35 Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
08:33 Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
08:32 Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
08:18 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti
08:05 Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 21:34:37. #7.13#
SON DAKİKA: Mezarı Tahrip Edilen Genç Şefin Ailesi Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement