Mezarı Tahrip Edilen Genç Şefin Ailesi Ziyarette Bulundu

Duruşma sonrası ailesinden Mattia Ahmet Minguzzi'nin tahrip edilen mezarına ziyaret

İtalyan şef Andrea Minguzzi: "Ben dün zaten dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu"

Yasemin Akıncılar: "

İSTANBUL - Mezarı tahrip edilen İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'n kabrini ailesi duruşma sonrası ziyaret etti. Duruşma ile ilgili yorum yapan anne Yasemin Akıncılar, "Pişmanım diyorlar ama hiç pişmanmış gibi görünmüyorlar" derken baba Andrea Minguzzi, "Ben dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu" dedi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin ölen oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi'nin bugün Bahçelievler'de bulunan mezarına saldırı düzenlenerek tahrip edilmişti. Aile duruşmadan sonra oğullarının mezarını ziyaret etti. Aile ve yakınları dualar etti. Anne Yasemin Akıncılar, "Pişmanım diyorlar ama hiç pişmanmış gibi görünmüyorlar. Saldırıda bilerek yapılmış. Günah" dedi.

Dün gece oğlunun mezarı başında olduğunu ifade eden baba İtalyan şef Andrea Minguzzi ise, "Ben dün akşam 20.30 kadar burada durdum hiç problem yoktu. Gece oldu tabi ki" ifadelerini kullandı.