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Milletvekili Şamil Ayrım'a "Haydar Aliyev 100 Yıllık" madalyası takdim edildi

ANKARA - Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a Haydar Aliyev 100 Yıllık madalyası takdim edildi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'a Azerbaycan Türkiye kardeşliğine sağladığı önemli katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kararnamesi ile Haydar Aliyev 100 Yıllık madalyası, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından takdim edildi. Büyükelçilikte düzenlenen madalya teslim törenine, Milletvekili Ayrım, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov ve davetliler katıldı.

Şamil Ayrım'ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin kurulmasında büyük emeği olduğunu aktaran Memmedov, Haydar Aliyev 100 Yıllık madalyasını Türkiye'de alan ilk kişi olduğunu söyledi.

Bu madalya benim için olduğu kadar Türkiye-Azerbaycan ortak kaderi ve dostluğu için emek veren herkes adına büyük onur ve gururdur. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 'Türkiye ile Azerbaycan bir milletin iki ayrı devletidir' sözü, bizlerin kardeşlik bağını en güçlü şekilde ifade eden veciz bir ifadedir. Bu vizyon Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yaşatılmaktadır" diye konuştu.