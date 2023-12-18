 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

Hatay'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla İskenderun ilçe kent merkezinde Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı. Araç, düzensiz göçmenlerin kontrollerini hızlı bir şekilde yaparak Türkiye'de kalma hakkı olmayan göçmenleri tespit edip sınır dışı etmektedir.

Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı
18.12.2023 - 22:11,
Abone Ol

Düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

HATAY - Hatay'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla İskenderun ilçe kent merkezinde Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Atatürk Bulvarında faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor. Hatay İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılan araçta, Türkiye'de kalma hakkı olmayan göçmenler tespit edilip sınır dışı ediliyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 1 ekim itibariyle Ankara, İstanbul İzmir ve Adana'da başlayan ve 30 büyük şehirde sürdürülen Mobil Göç Noktası aracı, Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde hizmet vermeye başladığını söyledi. Vali Masatlı, düzensiz göç ile mücadele kapsamında Hatay'da iki ayrı mobil aracın önemli hizmetler vereceğini belirterek Reyhanlı ve İskenderun'da araçların hizmet vereceğini diye getirdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İskenderun, Reyhanlı, Hatay, Göçmenler, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:42 Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi konuştu: Bir baba için utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 23:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement